Roly Serrano presentó "La Emboscada" en Paraná: "Ya soy vecino de Entre Ríos"

REDACCIÓN ELONCE
La película dirigida por el paranaense Mauro Bedendo tuvo una función especial en el complejo Las Tipas del Shopping Paso del Paraná, con una gran convocatoria de público. El director celebró la respuesta de los espectadores y Roly Serrano destacó el trabajo colectivo que hizo posible la producción.
"La Emboscada" en Paraná volvió a despertar el entusiasmo del público con una función especial realizada en el complejo de cines Las Tipas del Shopping Paso del Paraná. La película, dirigida por el realizador paranaense Mauro Bedendo, reunió a espectadores y parte del elenco en una jornada marcada por la emoción, mientras el film se prepara para su estreno oficial en Buenos Aires durante septiembre.
En diálogo con Elonce, el propio director confesó que la respuesta del público lo sorprendió. "Estamos muy felices y satisfechos. Realmente superó todas las expectativas que teníamos", expresó Bedendo al celebrar el acompañamiento de los espectadores.
Con más de dos décadas de trayectoria, el cineasta consideró que este proyecto representa un momento muy especial en su carrera. "Hemos llegado a una etapa de poder dirigir a figuras como Osvaldo Laport, Roly Serrano, Erica Rivas, Luis Ventura y más de 60 actores de la región de primerísimo nivel", destacó.
Un proyecto que unió a artistas nacionales y talentos entrerrianos
Bedendo reconoció que al recibir la confirmación de reconocidos actores sintió una mezcla de alegría y responsabilidad. "Me asusté, pero había que seguir adelante. Ellos, con su profesionalismo, hicieron todo mucho más fácil y estoy infinitamente agradecido", sostuvo.
Uno de los protagonistas de la película, Roly Serrano, también compartió su satisfacción por formar parte del proyecto y resaltó el espíritu colaborativo con el que se realizó la producción.
"No somos artistas inalcanzables. Acá nos familiarizamos con la gente, con los actores, con los técnicos y con quienes pusieron hasta su camioneta para trasladar cosas. Eso demuestra que cuando uno se junta con otros puede hacer grandes proyectos", afirmó.
El estreno oficial será en Buenos Aires
Serrano también destacó el cariño que recibe cada vez que visita Entre Ríos y aseguró sentirse parte de la provincia. "Ya soy vecino de acá. La gente me invita a tomar la sopa y eso es hermoso. Hay algo que nos une a todos, que es la humanidad", expresó.
Durante la presentación, además, invitó al público a asistir a las funciones de la obra "Yepeto", que protagoniza este fin de semana en Santa Fe y Paraná. "Es una de las obras más icónicas del teatro argentino. Fue un regalo de la vida poder interpretarla", señaló.
En cuanto a "La Emboscada", Bedendo confirmó que la exhibición realizada en Paraná correspondió a una función especial y anticipó que el estreno oficial será en septiembre en Buenos Aires, antes de que la película llegue al público de todo el país.