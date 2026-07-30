Mauro Icardi compartió fotos de la China Suárez y un romántico mensaje

REDACCIÓN ELONCE
Mauro Icardi compartió fotos de la China Suárez en sus redes sociales y le dedicó un "Te amo" tras el regreso de ambos al país. La publicación llegó en medio de un nuevo capítulo del conflicto judicial y mediático con Wanda Nara.
Mauro Icardi compartió fotos de la China Suárez en sus historias de Instagram y volvió a captar la atención de las redes sociales. El futbolista publicó un collage con imágenes de la actriz pertenecientes a una producción fotográfica en blanco y negro y acompañó el posteo con un breve pero contundente mensaje de amor: "Te amo", junto al emoji de un corazón atravesado por una flecha.
Las fotografías muestran a Eugenia "la China" Suárez posando con un conjunto de lencería de encaje negro en una producción profesional. La publicación fue rápidamente replicada por cuentas de espectáculos y fanáticos de la pareja, que volvieron a convertir el gesto del delantero en uno de los temas más comentados.
El posteo llegó pocas horas después de que ambos regresaran a la Argentina tras un viaje por Italia, donde combinaron actividades personales con compromisos relacionados con la situación judicial que Icardi mantiene con su expareja, Wanda Nara.
Un mensaje en medio del conflicto con Wanda Nara
La publicación coincidió con un nuevo episodio del denominado "Wandagate", luego de que en los últimos días el futbolista y Wanda Nara protagonizaran nuevos cruces públicos vinculados a cuestiones judiciales y familiares.
Sin hacer ninguna referencia a esa disputa, Icardi eligió utilizar sus redes sociales para expresar públicamente el buen momento que atraviesa junto a la actriz. No es la primera vez que el delantero le dedica mensajes románticos o comparte imágenes de la intimidad de la pareja desde que oficializaron su relación.
En paralelo, la China Suárez también mantiene una activa presencia en redes sociales, donde suele publicar fotografías junto al futbolista durante viajes, eventos y actividades cotidianas, consolidando una estrategia de exposición compartida con millones de seguidores.
Repercusiones entre los seguidores
El nuevo gesto de Icardi generó una rápida reacción entre los usuarios de Instagram, con miles de comentarios y publicaciones que replicaron las imágenes. Mientras algunos celebraron la demostración pública de afecto, otros interpretaron el mensaje como una respuesta indirecta al contexto de tensión que mantiene con Wanda Nara.
En las últimas semanas, tanto el delantero como la actriz intensificaron las publicaciones relacionadas con su vida en pareja. Viajes, cenas, salidas y momentos de descanso forman parte del contenido que ambos comparten con frecuencia en sus perfiles.
La exposición constante de la relación mantiene a Mauro Icardi y la China Suárez en el centro de la agenda del espectáculo argentino, especialmente en un escenario atravesado por el conflicto judicial y mediático que el futbolista continúa protagonizando con Wanda Nara.