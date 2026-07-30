León XIV alentó a los migrantes a mantener la esperanza y trabajar por la paz

Al concluir el concierto Cántico de paz, realizado este 29 de julio en el Borgo Laudato si' de Castel Gandolfo, el papa León XIV dirigió un mensaje de aliento a los migrantes, llamó a construir una cultura de paz basada en la dignidad de toda persona y manifestó su deseo de visitar Estados Unidos durante su pontificado.

En un diálogo con Noticias Telemundo, el pontífice evocó la imagen de niños de distintas nacionalidades, culturas y religiones que participaron del encuentro musical como un signo de la fraternidad que puede surgir cuando se dejan de lado las divisiones.

"Si todos trabajamos buscando la paz, podemos superar tantas situaciones que causan conflicto y odio", afirmó, al tiempo que invitó a redescubrir "el tesoro que hay en el ser humano" y a reconocer que todos son "hermanos y hermanas".

Un llamado a los migrantes

Consultado sobre la situación que viven millones de migrantes en Estados Unidos, León XIV los animó a no perder la esperanza y a buscar caminos ordenados para construir su futuro, al tiempo que recordó que ninguna sociedad puede edificarse sobre el delito o la violencia.

"Hay que aprender a vivir en paz, pero hay que tener también la valentía, la esperanza que nos ayude a todos siempre", expresó.

Asimismo, manifestó su deseo de llevar personalmente ese mensaje a Estados Unidos. "Espero llegar, claro que sí", respondió al ser consultado sobre una eventual visita al país.

"El Papa que resulta ser estadounidense"

En una entrevista concedida a NBC News, León XIV reflexionó sobre el significado de ser el primer pontífice nacido en Estados Unidos. "Me considero más el Papa que resulta ser estadounidense", señaló, al explicar que, aunque conserva un profundo afecto por su país natal, su misión es servir como pastor de la Iglesia universal.

El Santo Padre recordó que su familia continúa viviendo en Estados Unidos y reconoció el valor histórico de su elección para millones de fieles.

La acogida como una riqueza

Al ser preguntado sobre los aspectos que más aprecia de su país natal, destacó el sentido de la libertad, las oportunidades brindadas a sucesivas generaciones de inmigrantes y la capacidad de acoger a personas de diversas procedencias.

También evocó la historia de su propia familia, marcada por la inmigración y por una herencia que incluye tanto personas esclavizadas como propietarios de esclavos, experiencia que, aseguró, le permitió comprender mejor la complejidad de la historia estadounidense y valorar la diversidad como una de sus mayores riquezas.

Finalmente, reiteró que espera poder viajar a Estados Unidos en el futuro, aunque aclaró que todavía no existe una fecha definida para esa visita, publicó Aica.