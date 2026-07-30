Centro de distribución Ejército: realizan la última etapa de limpieza y desinfección de la cisterna

El centro de distribución Ejército será sometido este jueves a la última etapa de inspección técnica y desinfección. Los trabajos no interrumpirán el suministro de agua potable, aunque podría registrarse turbiedad temporal en algunos sectores de la ciudad.
El centro de distribución Ejército ingresará este jueves en la etapa final de los trabajos de inspección técnica y desinfección de su cisterna de reserva, en el marco de un plan destinado a optimizar el funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua potable de Paraná. Las tareas comenzarán a las 18 y se extenderán durante aproximadamente cinco horas.
Desde el organismo responsable del servicio informaron que las intervenciones incluyen un relevamiento integral de la estructura de la cisterna, su limpieza y posterior desinfección para completar el cronograma técnico previsto. Durante ese lapso se reducirá parcialmente el volumen de agua almacenada, aunque aseguraron que el abastecimiento continuará con normalidad.
El suministro desde el centro de distribución Ejército, tanto mediante el sistema de bombeo como por gravedad, continuará llegando a las zonas oeste, sudoeste y sur de la ciudad, por lo que no se prevén cortes del servicio durante la ejecución de las tareas.
Podría registrarse turbiedad temporal
Las autoridades advirtieron que, al igual que ocurrió durante la primera etapa de los trabajos realizada el 17 de julio, podría producirse una turbiedad residual en algunos sectores de la red pública. Explicaron que esta situación responde al eventual movimiento de partículas y sedimentos acumulados en las cañerías durante las maniobras de limpieza.
Indicaron, además, que esa alteración momentánea en la transparencia del agua no representa un riesgo para la salud y es considerada inocua. En caso de que el agua continúe turbia una vez concluidas las tareas, recomendaron dejar correr el suministro durante algunos minutos hasta recuperar su aspecto habitual.
Una vez finalizada la inspección y completado el proceso de desinfección, comenzará el llenado de la cisterna. A partir de ese momento, el sistema recuperará progresivamente sus niveles normales de funcionamiento durante la madrugada y la mañana del viernes.
Precaución para automovilistas
Como consecuencia de las maniobras de vaciado, lavado y puesta en servicio de las instalaciones, también solicitaron a los conductores circular con precaución por calle General Espejo, en el tramo cercano a la intersección con El Paracao, debido a la posible presencia transitoria de agua y sedimentos sobre la calzada.
Las tareas forman parte de un plan integral de revisión de los centros de distribución que integran el sistema de abastecimiento de agua potable de Paraná. Según se informó, durante los próximos meses se realizarán intervenciones similares en los centros Lola Mora, Parque del Lago y Ramírez.
El objetivo de este programa es verificar el estado de la infraestructura, realizar tareas de limpieza y desinfección y optimizar las condiciones operativas de las instalaciones para garantizar un servicio más eficiente y seguro para los usuarios.