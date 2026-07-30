Rosalía llegó a Argentina en medio de un fuerte operativo tras la polémica con la Selección

Rosalía llegó este jueves por la madrugada a Argentina bajo un importante operativo de seguridad y ya se encuentra en Buenos Aires para cumplir con los cuatro recitales que ofrecerá durante los primeros días de agosto.

La artista arribó en un avión privado procedente de Chile, país en el que se presentó como parte de la gira internacional de su disco Lux. Estuvo acompañada por la modelo Loli Bahía, su pareja, quien también participa del recorrido.

Las primeras fotografías registraron a la cantante al descender de la aeronave y trasladarse desde el aeropuerto. En las imágenes apareció con gesto serio y rodeada por el personal encargado de acompañar su llegada.

Rosalía brindará cuatro recitales en Buenos Aires

La española se presentará el sábado 1 de agosto en el estadio ubicado en Villa Crespo. La programación continuará los días 2, 4 y 6 del mismo mes, con todas las entradas agotadas.

Los conciertos forman parte de la gira de presentación de Lux y marcarán el regreso de Rosalía a los escenarios argentinos. La artista llegó al país después de realizar una serie de actuaciones en Santiago de Chile.

El avión privado en el que llegó Rosalía. Foto: The Gorsby Group.

Durante su estadía en territorio chileno, protagonizó un encuentro con un admirador argentino. “No hay conflicto, Argentina te quiere, te esperamos”, le manifestó el joven. La cantante reaccionó llevándose las manos al pecho y respondió: “Gracias”.

La polémica previa a su llegada

La visita ocurre después de que Rosalía compartiera en TikTok un video publicado por Mia Khalifa, quien celebraba el triunfo de España en la final del Mundial y cuestionaba a la Argentina.

La difusión del contenido generó críticas entre usuarios argentinos y la artista decidió eliminarlo. Posteriormente, publicó una disculpa en sus redes sociales para aclarar su postura ante la repercusión.

“Solo tengo amor por Argentina”, escribió en una historia de Instagram junto a un corazón. Tras ese mensaje y su paso por Chile, la cantante aterrizó en Buenos Aires para iniciar la serie de presentaciones previstas.