Rosalía compartió una burla contra Argentina, la borró y pidió perdón: “Mala mía”

Rosalía quedó en el centro de una polémica después de compartir una publicación que se burlaba de Argentina tras la final del Mundial 2026. La cantante española eliminó el contenido y posteriormente ofreció disculpas a sus seguidores.

El video original había sido publicado por Mia Khalifa, exactriz de cine para adultos, quien se filmó celebrando el triunfo de España mientras sonaba “La Perla”. La grabación incluía una referencia irónica a la derrota del seleccionado argentino.

La situación adquirió mayor repercusión cuando la artista catalana decidió republicar el contenido. Numerosos usuarios interpretaron su gesto como una adhesión al mensaje y expresaron su malestar mediante comentarios en las redes sociales.

El pedido de disculpas de Rosalía

Ante las críticas recibidas, Rosalía eliminó el video y publicó una explicación en una historia de Instagram. “Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, escribió.

La cantante acompañó el mensaje con emojis de arrepentimiento y aseguró que no había advertido el texto agregado a la grabación. De esa manera, negó haber tenido la intención de ofender al público argentino o de celebrar la publicación original.

La controversia también alcanzó a sus próximas presentaciones en Buenos Aires, programadas para agosto en el Movistar Arena. Algunos usuarios propusieron boicotear los recitales, vender sus entradas o solicitar la devolución del dinero después de conocer el reposteo.

El doble sentido detrás de la publicación

El video utilizaba “La Perla”, una canción de Rosalía, para construir una referencia a la derrota argentina frente a España. El mensaje publicado por Khalifa señalaba irónicamente cómo sonaba la vida después de que “las perlas” fueran vencidas.

La expresión también tiene un sentido sarcástico en España, donde puede utilizarse para describir a una persona tramposa, descarada o poco confiable. Ese doble significado reforzó la interpretación del contenido como una provocación contra los argentinos.

Luego de la repercusión, Rosalía retiró la publicación y asumió el error por haberla compartido sin leer el mensaje. Su aclaración buscó separar la difusión de su canción del contenido que acompañaba al video original.