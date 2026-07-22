Convocan a donar sangre para el Hospital San Roque: "Una donación puede ayudar a tres pacientes"

REDACCIÓN ELONCE
La Asociación Civil Arco Iris fue sede de una nueva jornada de donación voluntaria de sangre destinada al Hospital Materno Infantil San Roque. Desde el Servicio de Hemoterapia remarcaron la necesidad de contar con donantes permanentes para garantizar las transfusiones que requieren pacientes.
La colecta de sangre para el Hospital San Roque reunió este miércoles a voluntarios en la sede de la Asociación Civil Arco Iris, en una jornada destinada a fortalecer las reservas del Servicio de Hemoterapia del principal hospital materno infantil de Entre Ríos. Profesionales de la salud y referentes de la institución destacaron la importancia de la donación voluntaria y convocaron a la comunidad a sumarse a futuras campañas.
La actividad se desarrolló en la sede de Arco Iris, ubicada en Hipólito Yrigoyen 41, y fue organizada de manera conjunta con el Servicio de Hemoterapia del Hospital San Roque.
La médica Sofía Rivera y la presidenta de la Asociación Civil Arco Iris, Mirta Sotier, remarcaron a Elonce la necesidad de incrementar el número de donantes para responder a la creciente demanda de transfusiones.
Un servicio que depende de los donantes voluntarios
La explicó que el Hospital San Roque se abastece exclusivamente mediante donaciones voluntarias de sangre. "Es un hospital materno infantil y nos abastecemos únicamente por los donantes voluntarios", señaló la doctora Sofía Rivera.
Indicó que el Servicio de Hemoterapia asiste a pacientes oncológicos, personas en cuidados paliativos, embarazadas, mujeres en el período posparto y otros pacientes que requieren transfusiones terapéuticas. "Hay mucho requerimiento y el flujo de donantes no siempre es equivalente a las necesidades", advirtió.
Quiénes pueden donar sangre
Desde el equipo de Hemoterapia recordaron que pueden donar personas de entre 18 y 65 años, con un peso superior a 50 kilos y en buen estado general de salud.
También recomendaron consultar previamente si se consumen medicamentos o si se realizaron tatuajes o tratamientos estéticos en los últimos meses, ya que algunas situaciones pueden requerir una postergación de la donación.
Rivera destacó además que el procedimiento es sencillo y dura entre 15 y 20 minutos. "Venís, donás, te vas y podés ayudar incluso a tres pacientes con una sola donación", explicó.
La médica recordó que una persona puede volver a donar sangre cada tres meses.
"Donar es regalar vida"
Por su parte, Mirta Sotier celebró la respuesta de quienes se acercaron espontáneamente a colaborar con la campaña. Contó que, además de los voluntarios previamente inscriptos, varias personas llegaron luego de conocer la convocatoria a través de los medios de comunicación.
"Estamos muy contentos y agradecidos porque esto es una necesidad", expresó.
La presidenta de Arco Iris remarcó que las colectas permiten aliviar la difícil situación que atraviesan muchas familias cuando necesitan conseguir donantes para un ser querido. "Donar es regalar vida en vida. Cuando uno dona y sabe para qué lo hace, realmente cambia la forma de ver las cosas", afirmó.
Derribar los miedos y sumar nuevos donantes
Las organizadoras también buscaron llevar tranquilidad a quienes todavía tienen dudas sobre el procedimiento. "Cuando te pica un mosquito te duele más que cuando estás donando sangre", comentó Sotier entre sonrisas, invitando especialmente a quienes nunca realizaron una donación.
Además, recordó que los donantes reciben un certificado médico, que puede presentarse en sus lugares de trabajo como constancia de la participación en la jornada.
Desde el Hospital San Roque reiteraron que quienes no hayan podido asistir a esta colecta pueden acercarse de lunes a viernes, de 7 a 11, al Servicio de Hemoterapia para donar sangre de manera voluntaria y contribuir al tratamiento de cientos de pacientes que dependen de este recurso indispensable.