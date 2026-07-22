La reforma previsional inicia su tratamiento en Diputados tras la media sanción del Senado

La reforma previsional en Entre Ríos comenzará este miércoles una nueva etapa legislativa con su ingreso formal a la Cámara de Diputados, donde será girada a comisiones tras obtener media sanción en el Senado. El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo provincial apunta a modificar distintos artículos de la Ley Nº 8.732 y avanzar hacia la denominada "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional".

La iniciativa tomará estado parlamentario durante la segunda sesión especial del 147° período legislativo, convocada para las 11, en el reinicio de la actividad parlamentaria tras el receso invernal.

El oficialismo buscará imprimirle un ritmo ágil al debate para avanzar hacia la sanción definitiva de una de las principales reformas impulsadas por la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.

Un tratamiento que podría ser más breve

El proyecto ya atravesó un extenso proceso de análisis en la Cámara de Senadores, donde permaneció durante poco más de un mes en estudio antes de ser aprobado. Durante ese período pasó por distintas comisiones, recibió modificaciones y fue debatido en numerosas reuniones antes de llegar al recinto.

En Diputados, sin embargo, el tratamiento podría desarrollarse en un plazo considerablemente menor. El antecedente inmediato es el proyecto que dio origen a la Obra Social de Entre Ríos (OSER), que tuvo un amplio debate en el Senado y luego fue aprobado con mayor rapidez por la Cámara baja.

Qué propone la iniciativa

El proyecto denominado "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional" introduce modificaciones sobre distintos artículos de la Ley Nº 8.732, que regula el funcionamiento del sistema previsional entrerriano.

Desde el Gobierno provincial sostienen que la reforma busca garantizar la sustentabilidad financiera de la Caja de Jubilaciones y adecuar el régimen previsional a la situación económica de la provincia.

Ahora, la iniciativa será analizada por las comisiones de Diputados antes de llegar al recinto para su tratamiento definitivo.

Un debate marcado por la tensión

La media sanción en el Senado se produjo durante la sesión del pasado 15 de julio, en una jornada atravesada por un fuerte clima de conflictividad política y sindical.

Mientras los legisladores debatían el proyecto, cientos de manifestantes nucleados en la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones se concentraron frente a la Casa Gris para expresar su rechazo a la iniciativa.

Las organizaciones sindicales sostuvieron que la reforma afecta derechos adquiridos de trabajadores activos y jubilados y cuestionaron que el proyecto traslade el peso del déficit previsional sobre el sistema público.

La protesta alcanzó momentos de máxima tensión cuando algunos manifestantes avanzaron hacia los accesos del edificio legislativo.

La aprobación en el Senado

Durante el debate se escucharon golpes sobre los vidrios y la puerta principal de la Casa de Gobierno, mientras un cordón policial impedía el ingreso de los manifestantes al edificio. Finalmente, el oficialismo logró reunir los votos necesarios para otorgar media sanción al proyecto.

La iniciativa fue aprobada con el respaldo del interbloque de Juntos por Entre Ríos y el acompañamiento de las senadoras justicialistas Gladys Domínguez y Nancy Miranda, quienes resultaron determinantes para alcanzar la mayoría.

Con ese resultado, el proyecto inició el camino hacia Diputados, donde el Gobierno provincial buscará convertir en ley una reforma que considera clave para garantizar el equilibrio financiero del sistema previsional entrerriano.