Obra de la Cuenca La Santiagueña: prevén reabrir calle Colón antes de fin de julio

La obra de sistematización de los desagües pluviales de la Cuenca La Santiagueña permitirá habilitar nuevamente el tránsito vehicular sobre calle Colón, a la altura de Corrientes, antes de que finalice el mes de julio, según el compromiso asumido por el Gobierno provincial ante la Municipalidad de Paraná. Si bien los trabajos de desagües pluviales continuarán hasta enero de 2027, desde el Ejecutivo municipal solicitaron acelerar los plazos para disminuir las complicaciones que generan los cortes de calles en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

El secretario de Planificación e Infraestructura de Paraná, Eduardo Loréfice, brindó detalles sobre el avance de la obra y explicó que la intendenta Rosario Romero mantuvo una reunión con el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob, para solicitar una mayor celeridad en la ejecución de los trabajos.

"La obra es bienvenida, pero necesitamos que vuelva la normalidad lo antes posible porque afecta la circulación, el transporte público y la actividad cotidiana de este sector de la ciudad", sostuvo el funcionario a Elonce.

Una obra clave para evitar inundaciones

Loréfice recordó que la intervención corresponde a la sistematización de los desagües pluviales de la Cuenca La Santiagueña, una obra financiada y ejecutada por la Provincia.

Explicó que los trabajos comenzaron durante la gestión anterior y que ya se ejecutaron distintos tramos sobre calles San Juan, Salta y De la Torre y Vera, mientras que actualmente las tareas se concentran sobre Corrientes y Colón.

Se trata de dos ramales de desagües que confluyen en calle Nogoyá y permitirán mejorar el escurrimiento del agua durante las lluvias intensas.

"Cuando se producen precipitaciones importantes en poco tiempo, toda esta zona sufre anegamientos porque los desagües pluviales no alcanzan a absorber el caudal de agua", explicó.

Obra de la Cuenca La Santiagueña: prevén reabrir calles Colón y Corrientes antes de fin de julio

Qué se acordó con la Provincia

El funcionario señaló que durante el encuentro con el ministro se solicitó un cronograma preciso para informar a los vecinos y reducir el impacto de la obra.

Según indicó, el compromiso asumido por la Provincia es habilitar el paso vehicular sobre calle Colón antes de finalizar julio. "El ministro se comprometió a abrir este paso durante el mes de julio para recuperar la circulación vehicular, especialmente del transporte público", afirmó.

Además, aseguró que durante agosto se prevé completar la pavimentación del tramo de calle Corrientes -entre Colón y Nogoyá- lo que permitirá normalizar completamente ese sector.

Los trabajos seguirán hasta 2027

Aunque la reapertura de calle Colón aliviará la circulación, la obra continuará avanzando por calle Corrientes.

Loréfice explicó a Elonce que el siguiente tramo presenta mayores dificultades debido a que la calzada es más angosta y allí funcionan varios establecimientos educativos, además de tratarse de uno de los accesos al centro de Paraná.

"Vamos a seguir teniendo afectaciones porque la obra continúa hasta enero de 2027, pero la idea es coordinar cada etapa para generar el menor impacto posible", señaló.

Mientras tanto, seguirán vigentes algunos desvíos de tránsito y modificaciones en los recorridos del transporte urbano.

Beneficios para toda la zona

Desde la Municipalidad destacaron que, una vez finalizada, la obra permitirá reducir significativamente los problemas de anegamientos que históricamente afectan a ese sector de la ciudad.

El nuevo sistema de desagües aumentará la capacidad de escurrimiento de las aguas pluviales provenientes de la cuenca alta, que descienden desde Plaza 1° de Mayo y atraviesan calles como Corrientes y Colón.

"Con esta obra el sector mejorará notablemente y no debería volver a inundarse con lluvias intensas como ocurre actualmente", sostuvo Loréfice.

Mientras avanzan las tareas, el Municipio reiteró el pedido a la Provincia para cumplir con los plazos comprometidos y devolver progresivamente la normal circulación en una zona clave del centro paranaense.