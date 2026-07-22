Secuestraron piedras de cocaína tras allanamientos por amenazas: hay tres detenidos

Tres personas fueron detenidas este martes en Concordia durante una serie de allanamientos realizados en el marco de una investigación por amenazas. En los procedimientos, la Policía secuestró dosis de cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular, mientras que los involucrados quedaron a disposición de la Justicia.

Las medidas fueron ejecutadas durante la tarde por personal de distintas áreas y comisarías de la Jefatura Departamental Concordia, como parte de una causa iniciada tras una denuncia por amenazas vinculadas a conflictos de larga data.

Los procedimientos se concretaron en inmuebles ubicados en las inmediaciones de Doctor del Cerro y La Pampa, y de Italia y Pública Nº 1, donde los efectivos realizaron las diligencias ordenadas por la Justicia.

Como resultado de los operativos, se incautaron once envoltorios con cocaína, nueve piedras de cocaína fraccionadas, dinero en efectivo y un teléfono celular, elementos que fueron incorporados a la investigación.

Tres personas detenidas

Por disposición de la fiscal Luciana Musuliotis, fueron aprehendidas dos mujeres, de 34 y 29 años, y un joven de 20 años, quienes quedaron vinculados a una causa por el presunto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Desde la Jefatura Departamental Concordia destacaron que, por primera vez, participó en este tipo de procedimientos el Cuerpo Canino, con la intervención de "Kira", una perra de raza Terrier de Campo Argentino.

El animal fue adiestrado durante nueve meses por personal de la Sección Montada y Canes de la fuerza para la búsqueda y localización de armas de fuego y cartuchería, marcando su debut operativo en este tipo de diligencias.