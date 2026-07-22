El Gobierno designó 29 jueces, fiscales y defensores en la Justicia Federal

Los nombramientos fueron oficializados en el Boletín Oficial. Incluyen cargos clave en Buenos Aires, Chaco y Tucumán, además de seis conjueces federales.
El Gobierno avanzó este miércoles con una nueva tanda de nombramientos en la Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal. A través de una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial, quedaron confirmadas 29 designaciones de jueces, fiscales y defensores públicos en distintas jurisdicciones del país.
Entre las designaciones figura la de Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien fue nombrado titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, actualmente subrogado por el juez de Quilmes Luis Armella.
Rodríguez Ponte se desempeñó como secretario del juez federal Ariel Lijo y había defendido recientemente su postulación durante las audiencias públicas realizadas en el Senado.
El juzgado que encabezará tiene una jurisdicción considerada estratégica dentro de la Justicia federal. Entre otras competencias, interviene sobre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el complejo penitenciario federal ubicado en esa localidad.
Además, el tribunal tiene entre sus expedientes la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y a su expareja Jesica Cirio.
También interviene en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas con la AFA y la financiera Sur Finanzas, en la que está imputado el empresario Ariel Vallejo, señalado en la pesquisa por sus presuntos vínculos con el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo nombró a Patricio Nicolás Sabadini como fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, en la provincia de Chaco.
El funcionario alcanzó notoriedad por su participación en investigaciones de fuerte repercusión pública. Entre ellas se encuentran una causa por facturas apócrifas que alcanzó al empresario Lázaro Báez, expedientes vinculados a Emerenciano Sena y Marcela Acuña y actuaciones judiciales que involucraron al exgobernador chaqueño Jorge Capitanich.
La misma edición del Boletín Oficial incluyó además la designación de Ángel Roger Luna Roldán como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. Su candidatura había recibido impugnaciones durante el tratamiento de los pliegos en el Senado.
En total, la edición de este miércoles del B.O oficializó 29 designaciones de magistrados, fiscales y defensores públicos, además de seis conjueces federales, para cargos en Buenos Aires, Tucumán, Chaco, Salta, Mendoza, Corrientes, Misiones y otras jurisdicciones del país.