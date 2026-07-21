Enrique Cresto analizó la crisis de Concordia y habló del futuro del PJ

La situación económica y social de Concordia, la relación con el intendente Francisco Azcué, el proceso de reorganización del peronismo y la discusión por las candidaturas de 2027 fueron algunos de los temas abordados por el diputado provincial del PJ Enrique Cresto en diálogo con Elonce.

El exintendente concordiense también se refirió al temporal que afectó a la ciudad, advirtió sobre la posibilidad de una creciente hacia fin de año y aseguró que la crisis actual golpea con especial intensidad a una localidad fuertemente dependiente de la actividad privada.

Además, Cresto cuestionó las políticas de ajuste impulsadas por los gobiernos nacional, provincial y municipal, defendió su gestión al frente del municipio y consideró que Concordia debe recuperar protagonismo dentro de un proyecto político para Entre Ríos.

Al referirse al fuerte temporal registrado durante el fin de semana, Cresto aseguró: “Fui ocho años intendente y nunca tuve un temporal de esta característica”.

“Apenas asumí, me acuerdo, el 7 u 8 de diciembre de 2015, al otro día tuve un temporal y después, a los 20 días, vino la inundación más grande desde que está la represa”, señaló.

Cresto consideró que la situación actual "es consecuencia también de la corriente del Niño y se espera una gran inundación en Concordia".

Una ciudad golpeada por la caída de la actividad económica

El diputado sostuvo que Concordia tiene una estructura económica muy diferente a la de Paraná, debido a que una proporción mucho menor de sus familias recibe ingresos provenientes del empleo público.

“Concordia es una ciudad que no tiene techo para crecer en épocas de crecimiento de la Argentina y no tiene piso para caer en estas épocas de crisis”, definió.

Para explicar esa situación, comparó la composición laboral de ambas ciudades. “Paraná tiene 70 u 80 mil empleados públicos y la ciudad tiene 280 mil habitantes. En la capital de la provincia, de cada diez familias, ocho reciben ingresos del Estado. En Concordia, de cada diez familias, dos reciben ingresos del Estado”, sostuvo.

En ese marco, aseguró que la caída del consumo y de la actividad privada afecta directamente a los sectores comercial, industrial y productivo de Concordia. “Cuando la actividad económica cae, como en este momento, Concordia está en plena crisis porque no tiene piso para caer”, manifestó.

El impacto sobre el comercio, la industria y el citrus

Cresto describió un escenario complejo para las principales actividades económicas de la ciudad y remarcó que la producción citrícola atraviesa uno de sus peores momentos.

“La actividad comercial, industrial y la actividad primaria también; el citrus está en su peor momento”, planteó.

También señaló que el municipio enfrenta una disminución de sus recursos como consecuencia de la caída de la recaudación propia y de las transferencias por coparticipación nacional y provincial. “El municipio es la empresa más grande de la ciudad, con 2.000 empleados y una recaudación que ha mermado muchísimo”, indicó.

La relación con Francisco Azcué

Consultado por su vínculo con el actual intendente de Concordia, Francisco Azcué, Cresto reconoció que ya no mantienen diálogo.

El exjefe comunal explicó que, durante el traspaso de mando, mantuvo conversaciones permanentes con Azcué para transmitirle información sobre el funcionamiento del municipio y las políticas desarrolladas durante sus ocho años de gestión.

“Yo me veía en la obligación, también, ante una persona que no tenía la experiencia como para gobernar o conducir los destinos del municipio, de plantearle un montón de cosas: cosas que se hicieron bien, cosas que quedaron por hacer y algunos consejos”, sostuvo.

El consejo que le dio antes de asumir

El diputado recordó que, durante la transición, le transmitió a Azcué una recomendación similar a la que había recibido de su padre cuando fue electo intendente en 2015, en coincidencia con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia. “Le dije: ‘Mirá, te voy a repetir las palabras que me dijo mi padre cuando yo gané en 2015: peso que puedas ahorrar, ahorralo, porque lo que gastes de más ahora te va a faltar en la gestión’”, contó.

Según Cresto, ya se anticipaba un contexto nacional de restricciones económicas, aunque consideró que el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei resultó todavía más profundo.

La defensa de su política de personal

Cresto comparó las decisiones de la gestión actual con las medidas que tomó cuando asumió la intendencia de Concordia y afirmó que priorizó la continuidad laboral de los trabajadores.

Explicó que, al llegar al municipio, encontró empleados contratados provenientes de la administración anterior y beneficiarios del Programa de Inserción Laboral, una política nacional que había quedado sin financiamiento. “En Paraná había 500 y en Concordia había 300. Sergio Varisco echó los 500 acá. Allá, los 300, yo los transformé en contratados desde la municipalidad”, relató.

Para sostener esos puestos, indicó que decidió reducir la cantidad de cargos políticos y cubrir áreas de conducción con trabajadores de carrera.

“Para poder hacer eso tenía que no nombrar funcionarios políticos. Priorizamos mantener esos lugares de trabajo, que eran sueldos de 500 o 600 mil pesos de hoy, y dejé de nombrar 100 funcionarios políticos de dos millones de pesos”, detalló.

Las candidaturas para la intendencia de Concordia

Al ser consultado sobre las candidaturas del peronismo para recuperar la intendencia en 2027, Cresto reconoció la trayectoria del exdiputado Ángel Giano, pero evitó considerarlo como el único postulante. “Ángel Giano tiene una trayectoria y un recorrido político. Fue dos veces precandidato a intendente de Concordia y, en otras oportunidades, dio un paso al costado en pos de la unidad”, señaló.

No obstante, afirmó que existen varios dirigentes y referentes del justicialismo que están recorriendo la ciudad y manifestaron interés en participar del proceso electoral. “Hay muchos compañeros y compañeras que han manifestado, que están recorriendo, que están caminando”, indicó.

“Lo que falta es escuchar a la gente”

El legislador sostuvo que una de las principales falencias de la dirigencia política es la distancia con los problemas cotidianos de la población.

“Yo creo que en política no nos conocemos y lo que falta es escuchar a la gente, al pueblo; es estar e ir a las reuniones, escuchar las cosas que tienen para decir”, consideró.

También señaló que la estrategia electoral del PJ dependerá de las decisiones que adopten el gobernador Rogelio Frigerio y el presidente Javier Milei respecto de la fecha de las elecciones y la continuidad de las PASO. “El gobernador es el que tiene que decir cuándo son las elecciones, si va a eliminar las PASO y si va a adelantar las elecciones. En base al movimiento que haga el gobernador y el presidente, nosotros vamos a adecuar nuestra estrategia”, planteó.

El lugar de Concordia en la fórmula provincial

Cresto consideró que Concordia tiene condiciones para integrar un proyecto de gobierno provincial, aunque aclaró que esa representación no debe darse de manera automática. “No es una regla que tiene que estar en la fórmula”, señaló.

Sin embargo, destacó que la historia electoral entrerriana demuestra la importancia política de la ciudad en las victorias del peronismo. “Los datos y la realidad marcan que Concordia es una ciudad que tiene una vocación de poder importante, es la capital económica de la provincia, eso no hay duda ”, afirmó.

“Los candidatos son lo último”

Cresto planteó que el peronismo debe definir primero un programa de gobierno para Entre Ríos y recién después discutir quiénes ocuparán las candidaturas.

“Más allá de la fórmula y más allá de los cargos, lo importante es establecer un proyecto de provincia, tener en claro qué es lo que hay que hacer en Entre Ríos”, afirmó.

Aseguró que el PJ cuenta con dirigentes capacitados, tanto en Concordia como en el resto de la provincia, para desarrollar esa propuesta. “Hay hombres y mujeres en el peronismo que tienen en claro qué es lo que hay que hacer en la provincia de Entre Ríos para desarrollarla”, sostuvo.

En ese sentido, pidió evitar que las discusiones por los nombres se antepongan a la construcción de un programa político. “Los candidatos son lo último. No hay que poner el carro delante del caballo”, enfatizó.

La reorganización del peronismo

El diputado provincial consideró que “el peronismo está en una etapa de diálogo, de construcción de una alternativa, de construcción de poder real para la provincia”, definió.

En ese marco, cuestionó: “La provincia de Entre Ríos ha perdido un poder nacional enorme. Hoy no existe la provincia de Entre Ríos. El gobernador no tiene legisladores propios y no hay un funcionario entrerriano en todo el gabinete nacional”.

“Con amigos no hacés nada”

Ante la mención de los vínculos personales de Frigerio con integrantes del gabinete nacional, Cresto sostuvo que las relaciones políticas no reemplazan la necesidad de contar con funcionarios entrerrianos en espacios de decisión. “Con amigos no hacés nada”, respondió.

También criticó la postura del Ejecutivo entrerriano frente al ajuste promovido por la Casa Rosada. “El Gobierno provincial, en vez de morigerar el impacto de las políticas nacionales para que no peguen de lleno en los entrerrianos y en los sectores más vulnerables, lo que hace es motorizar esas medidas”, cuestionó.

La pérdida de empleo y poder adquisitivo

Cresto sostuvo que las políticas de ajuste produjeron consecuencias directas sobre el trabajo, las pequeñas empresas y los ingresos de distintos sectores sociales. “Uno mira los números, los puestos de trabajo que se perdieron, las pymes que cerraron, el poder adquisitivo de los trabajadores del sector privado, de los estatales y de los jubilados”, enumeró.

Luego agregó: “La gente ya se dio cuenta de que es una degradación permanente”.

El impacto de una eventual eliminación de las PASO

Cresto advirtió que la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias generaría dificultades para todos los partidos políticos.

“La eliminación de las PASO causa un daño enorme para todos los partidos políticos”, aseguró.

“Vamos a tener que encontrar la forma y la metodología de ir con los mejores hombres y mujeres y garantizar de alguna forma la interna”, sostuvo.

El legislador se mostró partidario de organizar una elección interna abierta en caso de que las PASO sean eliminadas. “Una interna organizada por el partido, abierta y con un control interno”, propuso.

El escenario electoral de 2027

Respecto de la elección provincial, Cresto consideró posible una polarización entre el oficialismo y el peronismo, aunque reconoció la existencia de una amplia franja del electorado que busca una opción diferente.

Enrique Cresto, diputado provincial del PJ

Cresto sostuvo que la oposición debe presentar candidatos capaces de representar a esos sectores y ofrecer una propuesta superadora. “No hay que llevar a la resignación a la gente de votar al menos malo, sino encontrar buenos candidatos, hombres y mujeres que puedan llevar una propuesta superadora”, aseguró.

La posibilidad de una candidatura provincial

Al ser consultado sobre una eventual postulación propia a la Gobernación en 2027, Cresto evitó confirmar una candidatura y aseguró que su prioridad es ordenar al peronismo de Concordia. “Hoy el gran desafío es poder trabajar para que Concordia lleve alguna alternativa”, manifestó.

El dirigente mencionó también a la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y al intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, entre los referentes con trayectoria y posibilidades dentro del PJ.