Fernando Quinodoz: "Los intendentes van a marcar el rumbo del nuevo peronismo entrerriano"

REDACCIÓN ELONCE
El concejal de Paraná analizó el escenario político del justicialismo de cara a las elecciones del próximo año, defendió la gestión de los municipios peronistas y destacó la decisión de la Municipalidad de financiar obras paralizadas por Nación. Valoró el trabajo de la Liga de Concejales.
El Peronismo entrerriano atraviesa un proceso de reorganización política luego de la derrota electoral de 2023 y, para el concejal de Paraná Fernando Quinodoz, ese camino deberá construirse desde los municipios gobernados por el justicialismo.
El edil sostuvo que las administraciones locales se transformaron en el principal sostén del partido frente al recorte de recursos nacionales y provinciales, reivindicó la continuidad de obras estratégicas financiadas por la Municipalidad de Paraná y aseguró que los futuros liderazgos surgirán de quienes hoy gobiernan los territorios.
En una entrevista, el dirigente también repasó el trabajo que desarrolla la Liga de Concejales Justicialistas de Entre Ríos, un espacio que definió como único en el país, y analizó el escenario político de cara a las elecciones legislativas del próximo año, en las que considera que el Partido Justicialista volverá a ser una alternativa competitiva.
Durante el diálogo, Quinodoz remarcó que el principal desafío de la dirigencia es mantener una agenda centrada en la gestión y en las respuestas concretas a los vecinos, por encima de las discusiones electorales.
Una liga de concejales que busca fortalecer al peronismo
Uno de los ejes de la entrevista estuvo centrado en la Liga de Concejales Justicialistas de Entre Ríos, espacio que recientemente realizó su quinto encuentro en la ciudad de Nogoyá y que continuará su cronograma de reuniones en Federal durante agosto. "Es un espacio que, por lo que hemos entendido, es inédito en el país. Es la única provincia y el único partido que tiene una liga de concejales provincial", destacó el concejal al referirse a la iniciativa que reúne a ediles justicialistas de distintos puntos de Entre Ríos.
Quinodoz explicó que el objetivo principal consiste en compartir experiencias de gestión y generar herramientas para fortalecer tanto a los municipios gobernados por el peronismo como a aquellos donde el partido ocupa el rol de oposición.
"Han sido cinco encuentros hasta ahora muy productivos, que nos han servido para compartir experiencias, para resaltar el trabajo local, para ir nutriéndonos del trabajo que vamos realizando como partido en aquellos municipios donde nos toca gobernar, para dar un poco de contención y también una usina de ideas para aquellos concejales de los municipios donde hoy les toca ser oposición", expresó.
Gestión, producción y empleo
El edil sostuvo que cada encuentro incorpora funcionarios y especialistas de distintas áreas para abordar políticas públicas concretas y replicar experiencias exitosas en otros municipios.
Según indicó, en la última reunión desarrollada en Nogoyá el eje estuvo puesto en la producción y la generación de empleo. Participó el subsecretario de Producción de la Municipalidad de Paraná, Sebastián Bustamante, quien expuso distintas iniciativas impulsadas desde la capital provincial.
También se compartieron experiencias vinculadas al viaje institucional realizado a China por integrantes del Concejo Deliberante y, en encuentros anteriores, se analizaron políticas de hacienda municipal junto a funcionarios de Concepción del Uruguay.
"Son encuentros proactivos, son encuentros para enriquecernos, para generar ideas para la próxima gestión provincial", resumió Quinodoz, quien entiende que el intercambio permanente entre dirigentes locales constituye una herramienta estratégica para fortalecer al peronismo entrerriano.
La obra pública como bandera de gestión
Para el concejal, uno de los principales ejemplos de la capacidad de gestión de los municipios peronistas es la decisión de continuar con obras públicas que habían quedado paralizadas por el Gobierno nacional.
En ese sentido, puso como caso emblemático la continuidad del acceso por Ruta Nacional 12, una obra considerada estratégica para la producción y el tránsito de la región metropolitana de Paraná.
Recordó que el proyecto comenzó a ejecutarse durante la gestión del exintendente Adán Bahl y alcanzó aproximadamente un 85 por ciento de avance antes de quedar neutralizado por la decisión del Gobierno nacional de suspender la obra pública.
Frente a ese escenario, destacó la decisión adoptada por la intendenta Rosario Romero. "La intendenta Rosario Romero tomó la decisión política de hacerlo con recursos municipales y se va a terminar", afirmó.
El edil recordó además que se trata de un proyecto largamente esperado por los vecinos. "Ese proyecto tiene más de 30 años", remarcó, al señalar que distintas administraciones habían intentado avanzar con una obra que finalmente podrá completarse.
Un financiamiento mayoritariamente municipal
Quinodoz explicó que la reactivación del acceso presenta un esquema de financiamiento compartido entre distintos niveles del Estado, aunque el esfuerzo económico principal recaerá sobre la Municipalidad de Paraná.
"El 85% de la obra lo hace la municipalidad, lo que falta. Todo el asfaltado, los viaductos. El 10% aproximadamente la provincia, que va a colocar las luminarias a través de Enersa, y el 5% Nación, que es la cartelería que va a poner Vialidad Nacional", detalló.
A su entender, la continuidad del proyecto demuestra que la voluntad política puede imponerse incluso en un contexto de fuerte restricción presupuestaria.
Además, sostuvo que la obra tendrá un impacto directo sobre la logística regional al permitir una conexión más eficiente entre San Benito, Crespo, la Circunvalación y el Túnel Subfluvial, beneficiando especialmente a la producción avícola e industrial y reduciendo significativamente el tránsito pesado que actualmente atraviesa sectores urbanos de Paraná.
El presente del peronismo tras la derrota electoral
Consultado sobre el momento que atraviesa el Partido Justicialista en Entre Ríos luego de perder la gobernación en 2023, Fernando Quinodoz relativizó las diferencias internas y consideró que el principal desafío pasa por procesar una derrota que puso fin a dos décadas consecutivas de gobiernos peronistas en la provincia.
Lejos de hablar de una fractura definitiva, el concejal sostuvo que existe un proceso natural de reorganización y realizó una particular reflexión sobre el impacto que tuvo el resultado electoral entre la dirigencia y la militancia.
"Yo no sabría decirte si el problema del peronismo es político, es psicológico o es un poco de cada cosa. Porque no estábamos acostumbrados a perder en la provincia. Veníamos de cinco gestiones, veinte años consecutivos, y una derrota nos hizo sentir como que habíamos perdido por goleada, cuando fueron pocos votos", analizó.
Para Quinodoz, aquella diferencia ajustada terminó generando una percepción mucho más negativa de la que realmente reflejaron las urnas. En ese sentido, recordó que durante gran parte de la campaña se instaló la idea de que la ventaja del actual gobernador Rogelio Frigerio era muy amplia, aunque finalmente el resultado fue considerablemente más estrecho.
Una mirada hacia las elecciones del próximo año
El edil oficialista entiende que el escenario político será diferente en los próximos comicios legislativos y considera que varios sectores sociales que respaldaron el cambio de gobierno podrían modificar su voto.
En su análisis, mencionó especialmente a trabajadores estatales, docentes, jubilados y personas con discapacidad, sectores que —según afirmó— hoy atraviesan mayores dificultades producto del contexto económico. "Después de la experiencia de esta gestión provincial, que tuvo el apoyo de bastantes trabajadores provinciales, docentes, jubilados y familiares de personas con discapacidad, ¿lo van a volver a apoyar el año que viene? Yo creo que no, yo creo que no tanto", sostuvo.
A partir de esa evaluación, el concejal se mostró optimista respecto de las posibilidades electorales del justicialismo. "Esa diferencia exigua que hubo va a quedar zanjada para la próxima elección y el peronismo va a ser una alternativa altamente competitiva", aseguró.
La definición refleja la expectativa que existe dentro de distintos sectores del PJ entrerriano de recuperar protagonismo electoral apoyándose en las gestiones municipales que aún gobiernan buena parte del territorio provincial.
Los intendentes, llamados a conducir la nueva etapa
Otro de los temas centrales de la entrevista fue el futuro liderazgo del Partido Justicialista en Entre Ríos. Sin una conducción unificada luego del cambio de gobierno, comenzaron a surgir diferentes nombres de posibles candidatos para encabezar el proceso de renovación.
Sin embargo, Quinodoz evitó pronunciarse por dirigentes específicos y prefirió destacar que el liderazgo deberá surgir de manera natural a partir de quienes hoy administran los municipios.
"Estamos en ese proceso de que tiene que surgir alguna candidatura, tendrá que ser alguna candidatura natural. Yo creo que va a surgir, sin lugar a dudas, de alguno de los intendentes actuales", afirmó.
Para el concejal, la gestión cotidiana constituye hoy la principal carta de presentación de cualquier dirigente que aspire a conducir el peronismo provincial.
En esa línea, sostuvo que todavía no es momento de acelerar definiciones electorales y que la prioridad debe seguir siendo la administración de cada municipio y las respuestas concretas a los vecinos.
"Hay tiempo", respondió sobre las candidaturas
Durante la entrevista también surgió el debate sobre la necesidad de instalar candidatos con anticipación, especialmente frente a un eventual adelantamiento del calendario electoral. Quinodoz recordó que en 2023 también se instaló la idea de que el entonces candidato de Juntos por Entre Ríos tenía una ventaja prácticamente irreversible y que finalmente la elección terminó siendo mucho más ajustada de lo previsto.
Por ese motivo, pidió evitar la ansiedad política y concentrar los esfuerzos en la gestión. "Este es el momento todavía de seguir trabajando", expresó.
Ante la consulta sobre qué ocurriría si el Gobierno provincial decidiera adelantar las elecciones, el concejal mantuvo la misma postura.
"Hay tiempo, hay tiempo igual", respondió.
Su mensaje apuntó a transmitir tranquilidad hacia el interior del Partido Justicialista, convencido de que el posicionamiento electoral llegará como consecuencia del trabajo territorial y no exclusivamente de la instalación de candidaturas.