Roque Fleitas afirmó que "el objetivo es la reelección de Milei" y habló de la posibilidad de una alianza con el gobierno provincial

REDACCIÓN ELONCE
El presidente de La Libertad Avanza en Entre Ríos, Roque Fleitas, defendió la suspensión de las PASO, cuestionó el financiamiento estatal de los partidos, afirmó que el objetivo es la reelección de Javier Milei y dejó abierta la posibilidad de una alianza con el oficialismo provincial.
El presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de Entre Ríos y titular del partido en la provincia, Roque Fleitas, aseguró que el espacio continúa fortaleciendo su estructura territorial con vistas a las próximas elecciones y sostuvo que el principal objetivo político es lograr la reelección del presidente Javier Milei. Además, defendió la suspensión o derogación de las PASO en la provincia, cuestionó el financiamiento estatal de los partidos políticos y dejó abierta la posibilidad de una alianza electoral con el oficialismo provincial.
En diálogo con Elonce, Fleitas confirmó que mantiene contacto con la conducción nacional del espacio. "Tenemos diálogo con la Casa Rosada. Atendemos a los lineamientos y trabajamos en consecuencia, bajándolos a los departamentos", afirmó.
El legislador explicó que el partido avanza en la consolidación de su estructura política. "Estamos haciendo territorio, conformando equipos técnicos en los 17 departamentos. El sábado tuvimos un encuentro en la ciudad de Crespo. Vamos a todos los lugares. Llevamos la batalla cultural a cada rincón de la provincia", expresó.
"Somos transparentes"
Fleitas destacó el crecimiento de La Libertad Avanza en Entre Ríos y recordó el proceso de conformación partidaria. "En Paraná ganamos las elecciones de medio término. Tuvimos un encuentro en Crespo que nos había quedado pendiente y algunos medios nos difamaron diciendo que habíamos utilizado al PAMI para hacer el evento. No fue así. Alquilamos un centro de jubilados. Somos transparentes. La vieja política ha engañado al ciudadano; nosotros queremos un verdadero cambio en la Argentina. Había más de 200 personas", aseguró.
También indicó que la organización partidaria ya cuenta con autoridades en casi toda la provincia. "Tenemos el comité provincial y presidentes departamentales en todos los departamentos, excepto Concordia. Allí todavía está pendiente una interna que tal vez vamos a resolver el próximo mes", señaló.
Respecto de los inicios del espacio en Entre Ríos, recordó: "En 2023 fuimos a una elección con sellos de goma. El objetivo era hacernos fuertes y romper el bipartidismo. Conseguimos dos sellos, teníamos las listas para competir y fueron bajadas. Yo fui bajado de la lista de diputados y, a las cuatro de la mañana, por un llamado de Karina Milei, volví".
Además, agregó: "La Libertad eligió cinco diputados y quedamos dos en el bloque, junto con la diputada Débora Todoni. Tres se fueron cuando perdimos las elecciones generales. Nosotros nos quedamos con la convicción intacta".
PASO y reforma política
Uno de los principales temas abordados durante la entrevista fue el proyecto presentado para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. "Presenté un proyecto para eliminar las PASO y otro para suspenderlas. El Ejecutivo nacional presentó la reforma política. En abril presentamos uno para eliminarlas o derogarlas y ahora presentamos el de suspensión, dándoles las dos herramientas. No se pueden llevar adelante unas primarias para potenciar candidatos de un determinado espacio político", argumentó.
El diputado sostuvo además que la reforma política debe ir más allá de las PASO. "Si se aprueba la derogación o la suspensión de las PASO, se evitará que el ciudadano tenga que ir a votar a cada rato para elegir candidatos. Si hay una reforma política, debe ser para que el Estado no financie a los partidos, para que el costo lo asuma la política, para que haya Ficha Limpia, para que los medios no tengan que ceder espacios gratuitos de publicidad política y para que no exista financiamiento estatal. Que salgan a recorrer como lo hacemos nosotros. Esa es la nueva forma de hacer política", afirmó.
En esa línea, cuestionó el esquema de financiamiento vigente. "Hace dos semanas todos los partidos del país recibieron el financiamiento correspondiente. La Libertad Avanza fue el partido que más recibió por el resultado de las últimas elecciones. Nosotros decimos: no más financiamiento a los partidos políticos. La carta orgánica autoriza a que los afiliados puedan aportar. El ajuste lo tiene que hacer la política, no el ciudadano", manifestó.
Reelección de Milei y posible alianza
Fleitas aseguró que el objetivo político central del espacio es sostener el rumbo del Gobierno nacional. "El objetivo principal es la reelección de Javier Milei. Los argentinos ya hemos elegido un camino y no vamos a volver atrás. Estamos impulsando la reforma estructural más importante del país. La elección ya es un hecho: 15 millones de argentinos nos acompañaron y ahora somos muchos más", sostuvo.
Consultado sobre una eventual alianza electoral con el gobernador Rogelio Frigerio, respondió que la posibilidad existe, aunque dependerá de las definiciones nacionales. "Está abierta la posibilidad de compartir una alianza con el Gobierno provincial. Es muy bueno el diálogo de Rogelio Frigerio con Javier y Karina Milei. Tenemos las herramientas para mejorar la vida de la gente y estamos abiertos. Si no, seríamos egoístas. Quienes no quieren que al Gobierno le vaya bien, en realidad están pensando en que le vaya mal al ciudadano", indicó.
Por último, señaló que su mandato como presidente del partido provincial se extiende hasta 2029 y remarcó que las negociaciones electorales estarán sujetas a la estrategia nacional. "Mi mandato dura hasta 2029, con posibilidad de reelección. Quién va a encarar las negociaciones dependerá de los lineamientos de la conducción nacional. Fui jefe de campaña junto a Gustavo Hein e hicimos un buen trabajo en el territorio", concluyó.