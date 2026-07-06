El gobernador recorrió las obras que se realizan en las rutas provinciales 4 y 22

En las obras que se realizan en las rutas provinciales 4 y 22.

Rutas provinciales. En el marco de su agenda de trabajo en el departamento Concordia, el gobernador Rogelio Frigerio recorrió las obras de reconstrucción en la ruta provincial 22, una arteria vital que une dicha ciudad con Federal. También estuvo en el lugar donde se realizaron obras en la ruta provincial 4.

El mandatario destacó la importancia estratégica de esta intervención frente al deterioro vial recibido: "Esta ruta es una ruta fundamental que va de Concordia a Federal, destruida como prácticamente todas las rutas que heredamos", señaló Frigerio al observar el despliegue de maquinaria tras años de inactividad.

La obra "consiste en una reconstrucción integral de 90 kilómetros que demanda una inversión muy significativa, largamente esperada por los vecinos, intendentes y presidentes comunales de la zona. La verdad que me pone muy contento ver las máquinas trabajando otra vez después de tantísimos años", afirmó el mandatario, quien también recordó que se están realizando intervenciones concretas en la ruta 4.

Por su parte, el titular de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, precisó que "estos trabajos integran un plan más amplio de bacheo y rehabilitación que alcanza un total de 222 kilómetros, para los cuales también se está trabajando para que sean demarcados. Las rutas 4 y 22 son muy productivas y hay mucho tránsito por cuestiones de salud y de educación hacia Concordia. Se destaca mucho esa parte también del día a día de la gente".

Acompañó a las autoridades también el presidente comunal de Estación Yuquerí, Pedro Valín.

Los trabajos

Tras concluir el bacheo de la ruta 4, iniciaron las tareas de recuperación en la ruta provincial 22 entre la Autovía Artigas y Federal. Las mejoras son parte del Grupo II del Plan de Recuperación y Mantenimiento Vial que también incluye a la 23 y 38, además del acceso a Puerto Yeruá, totalizando 222,3 kilómetros de obras.

La obra comprende el bacheo profundo con incorporación de cemento, bacheo superficial con mezcla asfáltica, fresado del pavimento existente, sellado de fisuras, sobre una extensión de 95,5 kilómetros de la ruta provincial 22.

Se trata de una conexión estratégica para la vinculación entre los departamentos Concordia y Federal, y representa una mejora significativa para el traslado de productores, transportistas y vecinos de la región, ya que la traza constituye un corredor fundamental para la circulación y comunicación entre Federal, Chañar, Estación Yuquerí y Concordia.

Además, cabe señalar que finalizaron los trabajos de bacheo sobre 24 kilómetros de la ruta provincial 4, entre la ruta nacional 14 y la localidad de Los Charrúas. Allí se realizaron trabajos de bacheo superficial, bacheo profundo con incorporación de cemento y sellado de fisuras.