El Gobierno presentó una propuesta a los estatales y la paritaria pasó a cuarto intermedio

La propuesta presentada a UPCN y ATE contempla un incremento del 6% en dos tramos: 3% en julio y 3% en septiembre, además de mantener la suma fija acordada en mayo. Los gremios pidieron una mejora y la negociación continuará.
Paritaria con estatales Entre Ríos. En el marco de la paritaria 2026, el Gobierno provincial ofreció a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) un 6 % a pagar en dos tramos, indicaron fuentes de la Secretaría de Trabajo. Los gremios solicitaron una mejora y se pasó a cuarto intermedio con fecha a definir.
El Gobierno formalizó ante los gremios estatales Upcn y ATE una propuesta de actualización salarial del 6 %, que se abonará en dos tramos: un 3 % con los haberes de julio y otro 3 % con los haberes de septiembre.
Además, la oferta mantiene vigente la suma fija acordada en mayo último. Los gremios solicitaron al Ejecutivo mejorar la propuesta y pidieron pasar a un cuarto intermedio, con día y horario a confirmar.
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