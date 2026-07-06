El organismo avanza con un último tramo de auditorías, con el cual se completa el relevamiento para el pago o compensación de las horas adeudadas, tal como dispuso el acuerdo alcanzado en paritarias sectoriales.
Tras intimación de UPCN, Copnaf dio cumplimiento a la paritaria. De este modo, queda abstracta la decisión del Sindicato de apelar a la vía judicial. En tanto, se propondrán auditorías externas para aquellas situaciones en que los trabajadores plantearon alguna disconformidad con el resultado del reconocimiento de las horas que se les adeuda.
Ante el atraso en el cumplimiento de la paritaria, en mayo pasado UPCN intimó al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) para que un plazo perentorio de cumplimiento a la paritaria sectorial donde se reconocieron horas acumuladas entre el 1° de julio de 2022 y el 31 de marzo de 2025.
El 1° de junio se recibió una respuesta en la que el organismo negó las acusaciones de atraso y dio cuenta del avance de la paritaria. "Si bien no coincidimos con los términos de la contestación, que se hizo por carta documento, la realidad es que el Copnaf activó los mecanismos para terminar con las últimas auditorías", explicó la Secretaria Adjunta del gremio, Carina Domínguez. Apuntó además que "de esos trabajadores que están pendientes, un grupo ya tiene resolución y hay otro que se está terminando de auditar".
Son unos 800 trabajadores
"Copnaf informó que se completó el relevamiento para el pago o compensación de horas acordado en paritarias. Por lo tanto queda abstracta la decisión de UPCN de ir a la justicia, que era una de las instancias que ya estaba en marcha", expresó la dirigente sindical, tras mantener este lunes un encuentro con autoridades del organismo.
Resaltó también que "la intimación formal surtió efecto porque se concluyeron las declaraciones juradas, que era lo que estaba faltando", al tiempo que recordó que el acuerdo paritario benefició a unos 800 trabajadores del Copnaf.
Por otro lado, aseguró que "algunos trabajadores manifestaron desacuerdo con la cantidad de horas reconocidas, ante lo cual UPCN pedirá, junto a sus equipos de profesionales, una auditoría externa para analizar estas situaciones".
Otros temas
En el encuentro con las autoridades, el Sindicato también abordó otros temas, entre ellos situaciones de suplentes, derechos del personal con estabilidad y la situación de las vacantes, con una gran cantidad de personal precarizado o transitorio que tienen expectativas de los concursos. "Supimos que se está avanzando en ese tema, por eso pediremos una reunión con la Secretaría de Trabajo para coordinar", apuntó por último Domínguez.