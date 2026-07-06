Quini 6 de $5.450 millones en Paraná: “Es lindo dar un premio así y ver la felicidad de la gente”, valoró agenciera

Premio récord del Quini 6 en Entre Ríos. La agencia Nº11 de Paraná, ubicada sobre calle Casiano Calderón 1087, amaneció este lunes con un movimiento inusual luego de haber vendido el ticket ganador del histórico pozo de la modalidad La Revancha, que repartió $5.450.960.890,80, el mayor premio entregado hasta el momento en la provincia.

En diálogo con Elonce, los propietarios de la tómbola, Sonia Rivarola y su hijo Lucas Ceruti, contaron cómo vivieron las primeras horas tras conocerse que uno de sus clientes se convirtió en multimillonario.

Agencia de tómbola Nº11 de Paraná (foto Elonce)

"La verdad que todavía estamos sin palabras. Nos enteramos anoche por clientes, colegas y mensajes que empezaron a llegar de todos lados. Estamos muy contentos de que haya salido acá y que un cliente nuestro haya sido el ganador", expresó Lucas al reconocer que la noticia los sorprendió por completo: "Nunca imaginé terminar un domingo así. Todavía no lo podemos creer, seguimos en shock", afirmó.

“Estamos felices por la persona, por la agencia, por San Agustín, porque la gente de acá es muy linda acá, muy preciosa, nos acompaña siempre, y los clientes son todos muy buenos”, ponderó Sandra. Y agregó: “Todos se merecen ganar y ojalá que les demos muchos premios a todos, siempre”.

“Siempre digo que es lindo dar un premio así y ver la felicidad de la gente porque es algo inexplicable”, completó la agenciera.

Aún no saben quién ganó el premio histórico

Aunque el ticket ganador fue vendido en la agencia, sus propietarios aseguraron que todavía desconocen quién es el nuevo millonario. "No sabemos bien quién es. Calculamos que va a aparecer en breve. Seguramente es un cliente nuestro de siempre, aunque no sabemos si vive exactamente en el barrio", comentó Sandra.

Lucas Ceruti y su mamá Sonia Rivarola (foto Elonce)

Pese a la incertidumbre, ambos coincidieron en el deseo de que el dinero haya quedado en manos de alguien que realmente lo necesitaba. "Ojalá sea alguien que lo necesitaba. En realidad todos lo necesitamos, pero nos pone muy felices saber que le cambió la vida a una persona", sostuvo.

La agencia comenzó a recibir desde temprano las felicitaciones de vecinos y clientes habituales del barrio San Agustín. "Mucha gente pasó a saludarnos, a felicitarnos. Acá los clientes son excelentes y todos se merecen ganar", destacó el joven agenciero.

Una agencia acostumbrada a repartir premios

Aunque el premio obtenido este domingo es el más importante de su historia, Sonia recordó que no es la primera vez que entregan importantes sumas. "El año pasado un cliente vino un lunes a controlar un ticket y tenía un premio muy bueno. Hemos dado premios grandes y chicos, pero siempre es una alegría enorme ver la cara de la gente cuando gana", relató.

Para la agenciera, la mayor satisfacción no pasa por el beneficio económico que recibe la agencia, sino por la emoción de los apostadores. "Yo soy más feliz viendo la alegría del cliente que otra cosa. Eso es lo máximo", aseguró.

Quini 6 de $5.450 millones en Paraná: lo que dijo la agenciera que vendió el premio récord

Además del Quini 6, el local ofrece otros juegos de azar, por lo que invitaron a los vecinos a seguir apostando. "Tenemos ruletas y muchos otros juegos. Así que pueden venir tranquilos porque acá también pueden salir nuevos ganadores", bromeó Lucas.

También recibirán un premio estímulo

Como ocurre con cada ticket ganador del Quini 6, la agencia recibirá un premio estímulo equivalente a un porcentaje del monto obtenido por el apostador. "Sabemos que nos corresponde un porcentaje, pero todavía no conocemos exactamente cuánto será. En estos días nos vamos a enterar de cómo continúa todo el trámite", explicó Lucas.

Mientras tanto, la actividad comercial continúa con normalidad. Sonia contó que el local abre diariamente desde las 9 hasta las 14 y luego retoma la atención por la tarde, mientras que los miércoles y sábados -días de sorteo del Quini 6- permanece abierto de corrido.

"Trabajamos muchas horas todos los días. Los días de Quini estoy desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche", señaló.

"Ahora todos dicen que esta agencia trae suerte"

La obtención del premio récord ya comenzó a generar un efecto entre los vecinos del barrio San Agustín. "Ahora muchos dicen que esta agencia trae suerte", comentaron entre risas los propietarios.

Más allá de la repercusión, ambos coincidieron en que lo más importante es haber sido parte de un momento que cambió para siempre la vida de uno de sus clientes. "Estamos felices por esa persona. Todavía no dimensionamos lo que pasó", concluyeron.