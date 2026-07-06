ANSES mantendrá hasta 2027 la gestión presencial para pedir la Asignación por Embarazo

ANSES extendió por un año el plazo para solicitar de manera presencial la Asignación por Embarazo para Protección Social. La medida fue establecida a través de la Resolución 194/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y mantendrá vigente el actual mecanismo hasta el 2 de julio de 2027 inclusive.

La decisión alcanza a las personas gestantes cuyos datos de inscripción en el Programa Sumar no aparezcan de forma automática en el sistema del organismo. En esos casos, deberán concurrir a una oficina de ANSES para formalizar el pedido y poder avanzar con la prestación.

La prórroga responde a que todavía no concluyeron las tareas de intercambio de información entre el Ministerio de Salud y el organismo previsional. Esa integración resulta necesaria para que el trámite pueda realizarse de manera virtual en todos los casos, sin depender de la presentación presencial.

Quiénes deberán hacer la gestión en una oficina

La Asignación por Embarazo está dirigida a personas gestantes en situación de vulnerabilidad social que cursen un embarazo de al menos 12 semanas. Entre las condiciones generales se encuentra la inscripción en el Programa Sumar y el cumplimiento de los controles médicos previstos durante la gestación.

La atención presencial seguirá siendo necesaria cuando la inscripción en ese programa no se refleje automáticamente en los registros de ANSES. La continuidad de este sistema evita que la falta de sincronización entre bases de datos impida el acceso a una prestación que se cobra durante el embarazo.

La normativa había previsto una etapa de transición para avanzar hacia una gestión completamente digital. Sin embargo, las dificultades técnicas vinculadas con la información de las personas anotadas en el Programa Sumar motivaron una nueva extensión del procedimiento vigente.

Cómo funciona la prestación

La Asignación por Embarazo consiste en un pago mensual no retributivo. Se abona desde la semana 12 de gestación hasta el nacimiento o la interrupción del embarazo, con un máximo de nueve mensualidades.

Durante ese período se liquida el 80% del monto correspondiente. El 20% restante se paga en una sola cuota una vez finalizado el embarazo, siempre que se acrediten los controles de seguimiento requeridos y se presente la documentación vinculada con el nacimiento, la interrupción o el nacimiento sin vida.

La solicitud puede iniciarse desde la semana 12 y requiere cumplir con los requisitos establecidos por ANSES, entre ellos contar con DNI y, en el caso de personas extranjeras, acreditar al menos tres años de residencia en el país. El organismo también informa que existen situaciones específicas para monotributistas sociales, trabajadoras de casas particulares y personas desempleadas con cobertura de salud.