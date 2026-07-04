ANSES: qué descuentos en supermercados tienen jubilados y pensionados en julio de 2026

ANSES continúa ofreciendo durante julio de 2026 un esquema de descuentos y reintegros destinado a jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del organismo. El programa combina promociones fijas en supermercados y comercios adheridos con beneficios adicionales otorgados por distintas entidades bancarias, permitiendo obtener importantes ahorros en las compras cotidianas.

El sistema funciona de manera automática y no requiere inscripción previa. Para acceder a los descuentos, los beneficiarios solo deben realizar sus compras utilizando los medios de pago habilitados, como tarjetas de débito, crédito o billeteras virtuales, según las condiciones establecidas por cada comercio y cada banco.

El esquema está compuesto por dos niveles de beneficios. El primero corresponde al descuento que aplica directamente el supermercado o comercio adherido, mientras que el segundo consiste en un reintegro adicional ofrecido por algunos bancos donde los jubilados y pensionados perciben sus haberes, permitiendo en muchos casos acumular ambos beneficios.

Qué descuentos ofrecen los supermercados durante julio

Entre las principales cadenas adheridas, Disco, Jumbo y Vea mantienen un 10% de descuento en todos los rubros, incluyendo carnes, y un 20% en productos de perfumería y limpieza, sin límite de reintegro.

Por su parte, Coto, La Anónima y las farmacias Super CAS/FASA ofrecen un 10% de descuento en la mayoría de los productos, sin tope de reintegro, aunque con algunas excepciones como carnes, electrodomésticos y determinadas marcas.

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Una de las promociones más destacadas corresponde a Josimar, que brinda un 15% de descuento en todos los rubros, sin límite de reintegro, convirtiéndose en una de las cadenas con el mayor beneficio para jubilados y pensionados.

En tanto, Carrefour aplica un 10% de descuento con un tope de 35.000 pesos, mientras que Día también ofrece un 10%, aunque con un límite de 2.000 pesos por transacción, beneficio que se acredita posteriormente como reintegro y puede combinarse con otras promociones vigentes.

Por su parte, Chango Más mantiene un 10% de descuento con un tope de 1.000 pesos por compra y un máximo mensual de 15.000 pesos. Toledo ofrece un 15% de descuento en todos los rubros, sin tope, con las excepciones habituales previstas por la promoción.

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Además, cerca de 7.000 comercios adheridos al programa aplican un 10% de descuento, con un reintegro de hasta 1.000 pesos por operación, beneficio que también puede acumularse con otras promociones disponibles.

Los reintegros adicionales que ofrecen los bancos

Además de las promociones de los comercios, varios bancos suman beneficios exclusivos para quienes cobran allí su jubilación o pensión.

Los clientes del Banco Nación reciben un 5% de reintegro adicional pagando con tarjetas de débito o crédito mediante la aplicación BNA+ MODO. El beneficio tiene un tope de 5.000 pesos por semana y de 20.000 pesos mensuales, y alcanza a compras realizadas en Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

En el caso del Banco Galicia, los jubilados pueden acceder a hasta un 25% de ahorro adicional y la posibilidad de financiar las compras en hasta tres cuotas sin interés. El tope mensual es de 20.000 pesos para supermercados y de 12.000 pesos para farmacias y ópticas.

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Los clientes del Banco Supervielle cuentan con promociones especiales los martes, cuando obtienen un 20% de descuento en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más. El reintegro alcanza un máximo de 25.000 pesos si la compra se realiza con tarjeta de débito y de 15.000 pesos cuando se paga mediante código QR. Además, el banco ofrece 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% en combustibles en estaciones de servicio Shell.

Beneficios para quienes cobran en Banco Provincia

Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de Cuenta DNI del Banco Provincia también cuentan con un beneficio adicional del 5% en compras realizadas mediante QR o Clave DNI en supermercados Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini.

Este reintegro tiene un tope de 5.000 pesos por semana y por persona y puede sumarse al descuento propio que ofrece cada cadena comercial, aumentando el ahorro final.

Desde ANSES recuerdan que, además de estas promociones, algunos bancos ofrecen cuentas remuneradas para jubilados y pensionados, lo que permite generar un rendimiento diario sobre el saldo disponible. Las condiciones, tasas y características de este beneficio pueden consultarse en los canales oficiales de cada entidad financiera.