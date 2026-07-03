ARCA define el nuevo Monotributo: cuándo se conocerán las escalas y cómo quedarían las cuotas

REDACCIÓN ELONCE
La actualización del Monotributo será oficializada por ARCA a mediados de julio, una vez que el INDEC publique la inflación de junio. Se estima un incremento del 14,3% en las cuotas y en los topes de facturación.
El nuevo Monotributo será oficializado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) durante la segunda quincena de julio, cuando se conozca la inflación de junio que difundirá el INDEC. La actualización semestral alcanzará a millones de trabajadores independientes, profesionales y pequeños comerciantes de todo el país.
Como ocurre dos veces al año, el organismo ajustará las cuotas mensuales y los topes de facturación de cada categoría en función de la inflación acumulada durante el semestre anterior. Aunque todavía no hay cifras oficiales, especialistas y consultoras privadas estiman que el incremento rondará el 14,3%.
ARCA también deberá informar la fecha exacta en que comenzarán a regir los nuevos valores, que impactarán sobre los contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado desde julio.
Cuánto aumentarían las cuotas
Según las proyecciones privadas, la Categoría A pasaría a pagar $42.386,74, mientras que la B abonaría $48.250,78. En tanto, la Categoría C alcanzaría los $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para venta de bienes.
Para las categorías superiores, las cuotas también registrarían incrementos. La D ascendería a $72.414,10 para servicios y $70.661,26 para bienes; la E llegaría a $102.537,97 y $92.658,35, respectivamente; mientras que la F alcanzaría $129.045,32 y $111.198,27.
Las categorías más altas también reflejarían importantes aumentos. La G pagaría hasta $197.108,23 en servicios; la H, $447.346,93; la I, $824.802,26; la J, $999.007,65 y la K, $1.381.687,90, mientras que los importes para quienes comercializan bienes serían inferiores en cada caso.
También subirán los topes de facturación
La actualización del nuevo Monotributo también modificará los ingresos máximos permitidos para permanecer dentro del régimen simplificado. Las estimaciones indican que la Categoría A elevaría su tope anual a casi $12 millones, la B a alrededor de $17,6 millones y la C a unos $24,7 millones.
En las categorías superiores, la H alcanzaría un límite cercano a $82,1 millones, la J rondaría los $105,3 millones y la K llegaría a aproximadamente $127 millones anuales. El objetivo es evitar que los contribuyentes deban pasar al régimen general únicamente por el efecto inflacionario sobre la facturación nominal, publicó NA.
En paralelo, el régimen volvió a instalarse en el debate luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendara revisar el esquema simplificado dentro de una futura reforma tributaria. El organismo sostuvo que deberían reducirse gradualmente las diferencias existentes entre el Monotributo y el régimen general.