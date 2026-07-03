Video: el gol de Lionel Messi tras el pase magistral del entrerriano Lisandro Martínez

Lionel Messi volvió a escribir otra página dorada en su carrera al marcar un gol de enorme jerarquía frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El tanto nació tras un preciso pelotazo del entrerriano Lisandro Martínez y le permitió al capitán argentino alcanzar un nuevo récord en
Lionel Messi sigue demostrando que el paso del tiempo no altera su vigencia. A los 39 años, el capitán de la Selección Argentina abrió el marcador frente a Cabo Verde con una definición de altísima calidad tras una asistencia perfecta del entrerriano Lisandro Martínez. El encuentro, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, tuvo una de esas jugadas que quedarán en la memoria de los hinchas: un pelotazo desde la mitad de la cancha, un control impecable y una sutil definición por encima del arquero Vozinha para establecer el 1-0.
¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Control y golazo de Leo Messi para abrir el marcador
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Hasta ese momento, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni había generado algunas aproximaciones, con el propio Messi como principal protagonista. Primero intentó con un remate cruzado que fue controlado sin mayores inconvenientes por el arquero caboverdiano y luego exigió con un tiro libre preciso que volvió a encontrar bien ubicado al guardameta rival.
El desahogo llegó a los 27 minutos del primer tiempo, inmediatamente después de la pausa de hidratación. Lisandro Martínez levantó la cabeza desde el círculo central y ejecutó un envío largo con una precisión quirúrgica que encontró a Messi atacando el espacio a espaldas de la defensa. El rosarino controló con categoría y, antes de que saliera Vozinha, definió con una delicada vaselina para desatar el festejo argentino.
El pase del entrerriano que inició una obra de arte
La asistencia de Lisandro Martínez también fue uno de los grandes aspectos destacados de la jugada. El defensor nacido en Entre Ríos mostró toda su calidad con un envío de más de 40 metros que dejó mano a mano al capitán argentino. La visión de juego y la precisión del pase fueron determinantes para construir una acción que rápidamente comenzó a recorrer el mundo por su espectacularidad.
El gol volvió a evidenciar la conexión que existe entre los futbolistas argentinos, con un defensor transformándose en asistidor y un delantero que resolvió la acción con la serenidad que lo caracteriza. La combinación entre Martínez y Messi terminó siendo una de las imágenes más impactantes de la jornada mundialista.
Con este nuevo tanto, Messi alcanzó los siete goles en el Mundial 2026 y se consolidó como el máximo goleador del certamen. Su influencia en el juego continúa siendo determinante y su liderazgo vuelve a convertirse en uno de los pilares fundamentales de la ilusión argentina.
Récords que agrandan aún más la leyenda de Messi
Además del gol, el encuentro frente a Cabo Verde significó otro capítulo histórico para el capitán argentino. Messi disputó su partido número 30 en Copas del Mundo, ampliando su ventaja como el futbolista con más presencias en la historia del torneo.
El rosarino ya había participado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora suma una nueva actuación en el Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá. De esta manera supera ampliamente a otras leyendas como Cristiano Ronaldo, Lothar Matthäus, Miroslav Klose y Paolo Maldini.
La conquista ante Cabo Verde también le permitió llegar a los 20 goles en Mundiales, una cifra que lo ubica como el máximo goleador histórico de la competencia. Desde su primer tanto en Alemania 2006 hasta esta nueva conquista en 2026, Messi continúa ampliando un legado que parece no tener techo y que sigue alimentando el sueño de la Selección Argentina de conquistar una nueva Copa del Mundo.