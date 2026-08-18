Reforma previsional en Entre Ríos: anticiparon cuándo estaría reglamentada la ley

REDACCIÓN ELONCE
La reforma previsional en Entre Ríos todavía no entró en vigencia porque resta su reglamentación. El secretario Legal y Técnico, Esteban Vítor, estimó que podría concretarse “en una semana o 10 días” y abordó además el fallo por sumas no remunerativas.
La reforma previsional en Entre Ríos podría quedar reglamentada en los próximos días y, a partir de ese paso, comenzar a regir la nueva normativa. Así lo anticipó el secretario Legal y Técnico de la Provincia, Esteban Vítor, quien explicó que su área estuvo especialmente involucrada en el proceso y reveló que todavía se trabaja sobre el decreto reglamentario.
Al ser consultado sobre los plazos, el funcionario respondió: “Calculo que en una semana o 10 días”. Ante la observación de que la ley todavía no se encontraba vigente, confirmó: “Exactamente”, y posteriormente agregó: “Pero esto va a ser en los próximos días, van a estar las dos cosas: vigente la ley y el Decreto reglamentario”.
Vítor explicó que la Secretaría Legal y Técnica tuvo una participación activa en la reforma debido a las numerosas instancias de análisis que atravesó el proyecto. “Nosotros, por ejemplo, estuvimos muy abocados a la reforma previsional, porque hubo ida, vuelta, consulta, nos llevó muchísimo tiempo”, afirmó.
El rol de la Secretaría Legal y Técnica
Durante la entrevista, Vítor detalló que una de las principales responsabilidades del organismo consiste en revisar los actos administrativos que finalmente llevan la firma del gobernador. “Básicamente es la que controla la firma del gobernador. Nosotros vemos los expedientes, ya cuando van terminando (un Decreto, por ejemplo) que controlamos todo lo que tiene que ver con los decretos y participamos en muchas de las leyes que manda el Ejecutivo”, explicó.
El funcionario resumió esa tarea como el control de la normativa y el resguardo jurídico de las decisiones del Ejecutivo. Aseguró que las prioridades varían permanentemente y mencionó, además de la reforma previsional, el decreto relacionado con ANSES, las compensaciones de deudas entre Nación y las provincias y cuestiones vinculadas con GasNea.
En ese contexto, sostuvo que existen jornadas en las que el área recibe alrededor de 200 expedientes. Una de las principales transformaciones impulsadas, indicó, fue la digitalización de los trámites, con el objetivo de disminuir los tiempos administrativos y avanzar en la despapelización del Estado provincial.
Digitalización y menos expedientes observados
Vítor aseguró que cuando comenzó la actual gestión una parte importante de la documentación todavía circulaba exclusivamente en papel, pese a que ya existía legislación vinculada con el expediente electrónico. “Creo que eso es importantísimo, que tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con la cercanía, tiene que ver con que muchas veces cualquiera cajonea un expediente y le da poder a esa persona que cajonea un expediente y después hay que llamarlo para que avance un expediente”, sostuvo.
Según explicó, el tramo correspondiente a la Secretaría Legal y Técnica hasta la publicación en el Boletín Oficial ya fue digitalizado. El funcionario afirmó que anteriormente entre el 65% y el 70% de los expedientes que llegaban a la última instancia eran rechazados con observaciones.
“La digitalización ha hecho que se haya bajado al 30 por ciento”, destacó Vítor y agregó que el proceso permite acortar tiempos y aumentar los controles sobre la circulación de los expedientes. “Se acorta, le da transparencia, nadie puede decir por qué tenés tanto tiempo en un expediente ahí, o se dan pases que por ahí no se dan”, señaló.
El Gobierno apelará el fallo por sumas no remunerativas
Otro de los temas abordados fue el fallo que declaró inconstitucionales incrementos salariales no remunerativos, particularmente por la falta de aportes correspondientes a la Caja de Jubilaciones y la obra social. Vítor confirmó que la decisión judicial será recurrida ante el Superior Tribunal de Justicia.
“En concreto lo que sé, porque lo he hablado con el Fiscal de Estado, el fiscal adjunto, se va a apelar a este fallo ante el Superior Tribunal de Justicia”, afirmó. Sobre la resolución, añadió: “A mí me llama un poco la atención, pero uno respetuoso todos los fallos y creo que es algo que tal vez se revierta en el Superior Tribunal de Justicia”.
El funcionario recordó además que durante su etapa como legislador había presentado un pedido de informes para reclamar los balances de la Caja de Jubilaciones y exigir que se gestionaran fondos ante el Gobierno nacional. Según señaló, se trataba entonces de unos $2.500 millones que, actualizados, representarían “algo más de 60.000 millones”.
Concursos judiciales y Consejo de la Magistratura
Vítor también se refirió al funcionamiento del Consejo de la Magistratura y explicó que una de las causas que demoró los concursos estuvo relacionada con el denominado banco de casos establecido por la normativa anterior. Según sostuvo, el mecanismo requería una cantidad de casos que finalmente no pudo conformarse en la práctica.
El secretario Legal y Técnico aseguró que actualmente existe una cantidad importante de concursos en marcha y señaló que el Gobierno buscó resolver dificultades vinculadas con recursos y espacios físicos. Parte de las instancias se desarrollará en el Centro Provincial de Convenciones.
Sobre el proceso, afirmó que el Ejecutivo pretende acelerar las convocatorias y explicó que “la demora tenía que ver con la reforma de la ley, porque estábamos estancados básicamente en la cuestión del banco de casos, y hasta que no se sacó el banco de casos no se pudo avanzar. Ese fue el motivo fundamental de la demora”.
Jury, procurador y la necesidad de “reglas claras”
En materia institucional, Vítor volvió sobre la discusión acerca del mecanismo que debería utilizarse para remover al Procurador General. Recordó que existen posiciones jurídicas contrapuestas, pero ratificó la postura que había sostenido cuando fue legislador.
“Si me preguntas personalmente, entiendo que en principio debería ser jury, y así lo plantee en el proyecto”, expresó. También recordó la controversia surgida en torno al caso de la entonces fiscal Cecilia Goyeneche y la designación de abogados que intervinieron en aquel procedimiento.
Para Vítor, reglamentar esos mecanismos resulta necesario para evitar zonas grises. “Primero, para los enunciantes, para que sepan a qué atenderse. Segundo, quienes tienen que defenderse. Y tercero, los legisladores, que son los que tienen que juzgar”, enumeró, y concluyó: “Creo que cuando más clara sea la reglamentación, mejor es”.
Su mirada sobre el rumbo político nacional
En el tramo político de la entrevista, Vítor analizó la relación del PRO y el oficialismo entrerriano con La Libertad Avanza. Aseguró que comparten una parte significativa del electorado y defendió la estrategia de encontrar coincidencias dentro de un frente provincial que definió como plural.
Respecto del rumbo nacional, afirmó: “Coincido en gran parte del rumbo que ha tomado, y no hay que volver para atrás”. También valoró la baja de la inflación, aunque consideró que todavía existen desafíos sociales y económicos. “Me parece también que tiene que haber una reactivación del consumo”, sostuvo.
Finalmente, Vítor se mostró optimista sobre el futuro económico, aunque reconoció errores y aspectos por corregir. Sobre su propio futuro político hacia 2027 evitó hablar de candidaturas y señaló: “Y esto es un equipo. A veces toca estar de delantero, mediocampista, de arquero o en el banco de suplentes”. Consultado por el ámbito legislativo, admitió: “Si a mí me preguntan, lo que me encanta es la parte legislativa”.