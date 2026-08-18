Quién es Fernando Cerimedo, exasesor de Milei detenido en Bolivia por tentativa de femicidio

Fernando Cerimedo fue detenido en Bolivia por tentativa de femicidio en el marco de la investigación por el ataque a balazos contra la abogada y activista Nadia Beller, ocurrido el lunes por la noche en Santa Cruz de la Sierra. El consultor político argentino fue aprehendido este martes en el aeropuerto internacional de Viru Viru, cuando se disponía a viajar hacia Buenos Aires.

Beller recibió tres disparos cuando se encontraba en inmediaciones de un hotel y debió ser hospitalizada. Según los primeros elementos de la investigación, dos atacantes vestidos como repartidores se acercaron a la mujer, abrieron fuego y escaparon. Medios bolivianos señalaron a Beller como expareja de Cerimedo, aunque las autoridades continuaban investigando las circunstancias y el posible móvil del hecho.

La detención volvió a colocar bajo la lupa la trayectoria de Cerimedo, un consultor, publicista y estratega digital argentino que adquirió notoriedad por su participación en campañas electorales y proyectos políticos de derecha en América Latina. En Argentina tuvo un papel destacado durante el ascenso de Javier Milei y, más recientemente, trabajaba como asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz.

Su papel durante el ascenso de Javier Milei

Cerimedo se desempeñó durante la campaña presidencial de 2023 como estratega digital vinculado a La Libertad Avanza. También participó en tareas relacionadas con la fiscalización electoral y se convirtió en una figura cercana al armado político y comunicacional que acompañó la llegada de Milei a la Presidencia.

El consultor también estuvo vinculado a La Derecha Diario, medio digital que ayudó a impulsar, y desarrolló su actividad profesional en el terreno de la comunicación política, el marketing y las estrategias para redes sociales. En distintas apariciones públicas explicó el uso de herramientas tecnológicas para amplificar contenidos y posicionar mensajes políticos.

Su cercanía con el espacio libertario también lo llevó a participar de acciones de comunicación internacional. Entre ellas estuvo la organización de la entrevista que Milei concedió en 2023 al periodista estadounidense Tucker Carlson, durante la campaña electoral que finalmente llevó al economista a la Casa Rosada.

Campañas políticas en América Latina

Antes y después de su participación en la política argentina, Cerimedo desarrolló actividades en otros países de la región. Su nombre adquirió notoriedad en Brasil por su cercanía con el espacio político del expresidente Jair Bolsonaro y también participó en estrategias comunicacionales vinculadas a procesos electorales en Chile.

En Brasil, además, quedó alcanzado por investigaciones relacionadas con la difusión de cuestionamientos al sistema electoral después de los comicios presidenciales de 2022. Su actividad durante ese proceso formó parte de las pesquisas abiertas por las autoridades brasileñas en torno a las campañas que pusieron en duda el resultado electoral.

En Bolivia, Cerimedo había adquirido un papel relevante como asesor de Rodrigo Paz. El Gobierno boliviano reconoció su tarea de asesoramiento al mandatario, aunque aclaró que no integraba formalmente la estructura estatal. Esa actividad lo había convertido nuevamente en una figura de influencia dentro de la comunicación política regional.

Antecedentes judiciales del consultor

La trayectoria de Cerimedo también estuvo atravesada por causas judiciales. En Argentina declaró durante 2025 en una investigación vinculada a presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), expediente que alcanzó fuerte repercusión política.

Además, registra una condena de 2016 de la Justicia de Mar del Plata por estafa y defraudación. La causa estuvo vinculada con la comercialización de un mismo inmueble a dos compradores y derivó en una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional.

Nacido en Mar del Plata, Cerimedo construyó su carrera entre el marketing político, la publicidad, los medios digitales y el asesoramiento electoral. Antes de concentrarse en la consultoría política también desarrolló actividades empresariales y ejerció la docencia, hasta consolidar una estructura profesional orientada a las campañas y la comunicación digital.

La investigación por el ataque a Nadia Beller

La causa abierta en Bolivia marcó ahora el capítulo judicial más grave de su trayectoria. Tras el ataque, Cerimedo fue localizado y detenido en el aeropuerto de Viru Viru cuando intentaba salir del país con destino a Buenos Aires. La Policía boliviana lo trasladó para avanzar con las actuaciones y determinar su eventual responsabilidad.

La Fiscalía boliviana avanzó este martes con una acusación por femicidio en grado de tentativa y resolvió mantenerlo detenido ante el riesgo de fuga, mientras continuaban las medidas para determinar si existieron otras personas involucradas en la planificación y ejecución del ataque, publicó NA.

La investigación permanecía abierta y, hasta el momento, no existía una condena firme contra Cerimedo por este episodio. Los investigadores buscaban reconstruir tanto el vínculo que mantenía con Beller como las circunstancias previas al ataque y la participación de los autores materiales que interceptaron y balearon a la abogada.