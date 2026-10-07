Combustibles en Paraná: cuánto cuesta llenar el tanque tras la suba

Los combustibles en Paraná presentaron nuevos valores este miércoles 7 de octubre, con modificaciones concentradas en las variedades de diésel de Shell. Mientras las naftas Súper y V-Power mantuvieron sus precios, Evolux y V-Power Diésel registraron incrementos.

Según los valores relevados, la Nafta Súper continuó a $2.281 por litro, mientras que la V-Power Nafta permaneció en $2.523. De esta manera, ambas variedades conservaron los precios que tenían hasta el momento.

La modificación se produjo en los combustibles diésel. Evolux pasó de $2.477 a $2.499 por litro, lo que representó un incremento de $22 por cada litro cargado, equivalente a aproximadamente un 0,9%.

Los nuevos precios de Shell en Paraná

Por su parte, el V-Power Diésel aumentó de $2.729 a $2.764 por litro. En este caso, la diferencia fue de $35, lo que significó una suba cercana al 1,3% respecto del precio anterior.

De esta manera, los valores vigentes desde este miércoles quedaron establecidos en $2.281 para la Nafta Súper; $2.523 para V-Power Nafta; $2.499 para Evolux y $2.764 para V-Power Diésel.

El mayor incremento nominal se produjo así en el combustible diésel premium, que quedó como la variedad de mayor precio entre las opciones relevadas en los surtidores de Shell.

Cuánto cuesta llenar el tanque

Con los precios actualizados, Elonce calculó cuánto dinero se necesita para completar el tanque de distintos tipos de vehículos. Para un auto mediano con capacidad de 45 litros, cargar Nafta Súper representa un gasto de $102.645.

Si el mismo vehículo utiliza V-Power Nafta, completar los 45 litros cuesta $113.535. En tanto, para un auto pequeño con un tanque de 30 litros, llenar con Súper demanda $68.430, mientras que hacerlo con V-Power requiere $75.690.

El impacto de los últimos aumentos se observa especialmente entre los vehículos diésel. Una pick up con tanque de 80 litros necesita actualmente $199.920 para completar la carga con Evolux.

En caso de optar por V-Power Diésel, llenar un tanque de 80 litros alcanza los $221.120, es decir, supera la barrera de los $220.000.