Una moto Zanella de 50 cc. y una bicicleta protagonizaron un accidente durante la noche de este domingo en Diamante. Según las primeras averiguaciones policiales, el primer vehículo impactó desde atrás al ciclista cuando intentaba sobrepasarlo.

El accidente ocurrió en calle 9 de Julio, entre Moreno y Malespina. Los dos vehículos circulaban por esa arteria cuando se produjo el choque.

Cómo fue el choque entre la Zanella y la bicicleta

El ciclomotor era conducido por un hombre de 54 años, mientras que la bicicleta Ranger rodado 26 era guiada por un hombre de 59 años.

Foto: Jefatura Departamental Diamante

Personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar luego de ser alertado sobre el siniestro, mientras realizaba recorridas de prevención por distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, ambos conductores circulaban por calle 9 de Julio y el motociclista habría impactado desde atrás al ciclista al intentar sobrepasarlo.

Trasladaron a los conductores al hospital

Tras el choque, personal de Salud del Hospital San José asistió a ambos hombres en el lugar y dispuso su traslado al nosocomio.

El médico policial determinó que las lesiones sufridas por los conductores no serían de consideración.

En el lugar también intervino Policía Científica, por disposición del Ministerio Público Fiscal, que ordenó la realización de las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.