La Justicia de Córdoba resolvió que el reclamo de los asistentes al recital de Shakira, suspendido antes de finalizar en diciembre de 2025, se tramite como un proceso colectivo. La medida permitirá analizar en un mismo expediente los posibles daños sufridos por quienes estuvieron en el estadio Mario Alberto Kempes, publicó Infobae.

La demanda fue iniciada por fanáticos que asistieron al espectáculo del 14 de diciembre y luego quedó a cargo de la Asociación Civil Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESYAC). La acción apunta contra las productoras UJ S.A., Jiménez Records S.A.S. y FEG Entretenimientos S.A.

Los demandantes atribuyen a las empresas una prestación incompleta del servicio, falta de información adecuada y deficiencias en la evacuación del público luego de que el show fuera interrumpido por una tormenta eléctrica.

Quiénes podrán formar parte del reclamo

El juez Ricardo Guillermo Monfarrell estableció que la acción colectiva comprende a todas las personas que ingresaron efectivamente al recital como espectadores, sin importar su lugar de residencia ni la modalidad de acceso.

Esto significa que podrán quedar incluidas tanto las personas que compraron entradas como aquellas que ingresaron mediante invitaciones, cortesías u otras modalidades gratuitas. También se contempló la posibilidad de que quienes no participaron directamente en el expediente puedan quedar alcanzados por una eventual sentencia, salvo que manifiesten expresamente su voluntad de excluirse.

Quedaron fuera del grupo los trabajadores, integrantes de la producción, personal de seguridad, periodistas y otras personas que estuvieron en el predio por motivos profesionales, comerciales o laborales.

El tribunal también estableció dos grupos para analizar las consecuencias económicas: quienes pagaron sus entradas y quienes ingresaron sin costo.

Qué compensaciones reclaman los fanáticos

Uno de los principales pedidos de la demanda es la devolución del 50% del valor de las entradas para quienes abonaron el acceso al recital.

El reclamo también contempla a quienes ingresaron gratuitamente. En esos casos, CESYAC solicita una compensación económica calculada sobre el valor de referencia de la localidad utilizada, dado que no hubo un pago que pueda ser reembolsado.

Además, la asociación reclama una indemnización por daño moral y la aplicación de una multa civil por daño punitivo. Para este último concepto, propuso una suma equivalente a 10,5 canastas básicas totales por cada asistente.

El tribunal consideró que estos planteos pueden analizarse de manera colectiva, aunque aclaró que la inclusión de los pedidos en la demanda no significa que hayan sido aprobados.

La resolución tampoco establece que las productoras deban pagar indemnizaciones ni determina qué montos podrían corresponder.

Por qué se suspendió el recital de Shakira en Córdoba

El espectáculo se realizó el 14 de diciembre de 2025 en el estadio Mario Alberto Kempes. Según los asistentes que impulsaron la demanda, el recital comenzó con aproximadamente 40 minutos de demora y fue interrumpido antes de su finalización debido a una tormenta eléctrica.

Los fanáticos sostienen que quedaron pendientes canciones, recursos audiovisuales y otros componentes de la propuesta artística que habían contratado.

También cuestionaron las condiciones en las que se produjo la salida del público. De acuerdo con el planteo judicial, miles de personas debieron abandonar el estadio bajo condiciones climáticas adversas.

Otro punto de la demanda es que, según los asistentes, las productoras conocían las alertas meteorológicas vigentes para esa jornada, que advertían sobre tormentas, actividad eléctrica, ráfagas y posibles lluvias intensas.

Qué resolvió la Justicia y cómo sigue la causa

La decisión judicial permite que los reclamos compartidos por los asistentes sean analizados en un mismo proceso, pero no implica que las empresas hayan sido declaradas responsables.

Las productoras demandadas tendrán la oportunidad de responder a las acusaciones, presentar pruebas y cuestionar los planteos de los consumidores.

Además de las compensaciones económicas, la demanda solicita que se establezcan medidas preventivas para futuros espectáculos masivos, como protocolos de información, seguridad, evacuación y respuesta ante contingencias climáticas.

El juzgado consideró que estos pedidos también pueden tratarse colectivamente, ya que buscan prevenir situaciones similares y no dependen de las circunstancias particulares de cada espectador.