Un hombre de 31 años fue detenido en Puerto Esperanza, Misiones, acusado de una presunta estafa contra un comercio de comidas. Según la denuncia, pidió productos por delivery por un total de $99.000 y no realizó el pago que había acordado.

El arresto se concretó el domingo 22 de noviembre en el barrio 8 de Diciembre. La intervención policial comenzó después de que los responsables del negocio formalizaran la presentación.

El caso también había sido difundido en redes sociales, donde se expuso lo ocurrido con el pedido. A partir de la denuncia y de las averiguaciones, los investigadores identificaron al sospechoso.

Había acordado pagar mediante una transferencia

De acuerdo con el parte policial, el cliente solicitó comida por delivery y pactó abonar mediante una transferencia bancaria cuando recibiera los productos. Sin embargo, el comercio denunció que el dinero nunca fue enviado.

El monto de la operación ascendía a $99.000. La maniobra investigada se centra en la recepción del pedido y el incumplimiento del pago convenido.

La información difundida no menciona la presentación de un comprobante falso. El señalamiento contra el acusado corresponde a que habría recibido la comida sin efectuar la transferencia.

La Policía investiga otros posibles episodios

Efectivos de la Comisaría de Puerto Esperanza, dependiente de la Unidad Regional V, realizaron las tareas que permitieron localizar al hombre. El detenido fue identificado como Mauricio R., de 31 años.

Según las averiguaciones policiales, el sospechoso también podría estar relacionado con otros hechos de características similares en la localidad. No obstante, esos episodios no habrían sido denunciados formalmente.

La investigación deberá determinar las circunstancias del pedido por delivery y establecer si existen otros casos vinculados. Por el momento, la denuncia del comercio es la presentación formal informada en el parte.