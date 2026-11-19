Una estafa en Villaguay derivó en una investigación policial que permitió recuperar un elevador valuado en aproximadamente ocho millones de pesos en la ciudad de Gualeguay. El damnificado había entregado el equipo como parte de una operación comercial, pero los cheques electrónicos recibidos como medio de pago fueron posteriormente cancelados.

Según informó la Jefatura Departamental Villaguay, la denuncia fue presentada durante la tarde en Comisaría Primera. El propietario del elevador manifestó que había concretado la entrega del elemento y que, posteriormente, advirtió la cancelación de los pagos acordados.

A partir de la presentación, los investigadores analizaron las cámaras de videovigilancia ubicadas en los accesos a Villaguay. Mediante esos registros, establecieron que el camión utilizado para retirar el elevador había salido de la ciudad en dirección a la Ruta Nacional Nº 18.

Localizaron el elevador en una gomería de Gualeguay

Con los datos obtenidos, la Policía emitió una alerta a distintas dependencias y coordinó tareas con personal de Policía Caminera y unidades de otras jurisdicciones para intentar localizar el vehículo y recuperar el equipo.

Posteriormente, efectivos de la Brigada de Gualeguay encontraron el camión involucrado en un taller de esa ciudad. Las averiguaciones continuaron hasta que el elevador fue localizado en una gomería de la misma localidad.

El elemento fue formalmente secuestrado y quedó a disposición de la Justicia como parte de las actuaciones correspondientes. De acuerdo con la información oficial, las personas involucradas permanecen supeditadas a la investigación judicial.

La causa continúa bajo intervención de las autoridades competentes, mientras se busca determinar las responsabilidades de quienes participaron en la operación comercial denunciada.