La AUH tendrá un incremento del 2,17% en diciembre de 2026, mientras que la Tarjeta Alimentar mantendrá sus valores. Una familia con un hijo cobrará $202.710 y podrá alcanzar los $264.220 si también recibe el Complemento Leche. Los pagos comenzarán el 9 de diciembre.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES aumentará un 2,17% en diciembre de 2026, mientras que la Tarjeta Alimentar conservará los importes vigentes. Con esta actualización, las familias que perciben ambos beneficios cobrarán desde $202.710 mensuales por un hijo, cifra que podrá incrementarse si corresponde el Complemento Leche del Plan 1000 Días.
El ajuste de la AUH responde a la fórmula de movilidad mensual, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. El incremento también alcanzará a la Asignación por Embarazo (AUE) y al Complemento Leche, pero no modificará los valores de la Prestación Alimentar.
Los pagos comenzarán el miércoles 9 de diciembre, después del feriado nacional del 8, y se realizarán según la terminación del DNI. Los beneficiarios recibirán los importes correspondientes en la misma cuenta bancaria donde habitualmente cobran sus prestaciones.
Cuánto aumenta la AUH en diciembre de 2026
Con el incremento del 2,17%, el monto bruto de la AUH llegará a $163.075 por hijo. Sin embargo, ANSES continuará aplicando el mecanismo de retención del 20%, por lo que el pago mensual directo será de $130.460.
Los valores quedarán establecidos de la siguiente manera:
AUH bruta por hijo: $163.075.
Monto mensual que se cobra (80%): $130.460.
Retención del 20%: $32.615 por hijo.
Asignación por Embarazo: $163.075 brutos, con un pago directo de $130.460.
El porcentaje retenido podrá recuperarse mediante la presentación de la Libreta AUH, que permite acreditar el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes, publicó A24.
Cuánto se cobra de AUH y Tarjeta Alimentar por cantidad de hijos
La Tarjeta Alimentar no tendrá aumentos en diciembre y mantendrá los montos establecidos durante 2026. A diferencia de la AUH, esta prestación no se actualiza automáticamente mediante la fórmula de movilidad.
Al sumar el 80% de la asignación y el refuerzo alimentario, los importes mensuales serán los siguientes:
Un hijo: $202.710 ($130.460 de AUH y $72.250 de Alimentar).
Dos hijos: $374.219 ($260.920 de AUH y $113.299 de Alimentar).
Tres hijos: $540.805 ($391.380 de AUH y $149.425 de Alimentar).
Cuatro hijos: $671.265 ($521.840 de AUH y $149.425 de Alimentar).
Cinco hijos: $801.725 ($652.300 de AUH y $149.425 de Alimentar).
Seis hijos: $932.185 ($782.760 de AUH y $149.425 de Alimentar).
El monto de la Tarjeta Alimentar alcanza su valor máximo a partir de los tres hijos. Por ese motivo, las familias numerosas reciben el mismo refuerzo alimentario, aunque el total de la AUH aumenta por cada hijo adicional.
Complemento Leche: cuánto se pagará en diciembre
El Complemento Leche del Plan 1000 Días también tendrá un incremento del 2,17% y pasará de $60.203 a $61.510 mensuales.
Este beneficio está destinado a embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo y a titulares de AUH con hijos de hasta tres años inclusive, según las condiciones del programa.
Cuando corresponde cobrar las tres prestaciones, los montos totales serán:
Un hijo de hasta tres años: $264.220.
Embarazada sin otros hijos: $264.220.
Dos hijos, uno de hasta tres años: $435.729.
Tres hijos, uno de hasta tres años: $602.315.
Estos valores incluyen la AUH o AUE, la Tarjeta Alimentar y un Complemento Leche de $61.510. Si una familia reúne las condiciones para percibir más de un complemento, el importe final podrá ser mayor.
Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar
La Prestación Alimentar se acredita de manera automática a las personas que cumplen con los requisitos establecidos. No es necesario completar una inscripción adicional.
El beneficio alcanza a titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive, embarazadas desde el tercer mes de gestación que perciben la AUE, personas que cobran AUH por hijos con discapacidad sin límite de edad y madres de siete hijos o más que reciben una Pensión No Contributiva.
Los importes se depositan en la cuenta bancaria donde se cobra la prestación principal y pueden utilizarse para la compra de alimentos.
Calendario de pagos de AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre
ANSES comenzará las acreditaciones el miércoles 9 de diciembre. El cronograma informado se organizará según la terminación del DNI:
DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.
DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre.
DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.
DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.
DNI terminado en 4: martes 15 de diciembre.
DNI terminado en 5: miércoles 16 de diciembre.
DNI terminado en 6: jueves 17 de diciembre.
DNI terminado en 7: viernes 18 de diciembre.
DNI terminado en 8: lunes 21 de diciembre.
DNI terminado en 9: martes 22 de diciembre.