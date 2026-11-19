El grupo Ráfaga se presentará el lunes 8 de febrero en la Fiesta Nacional de la Artesanía, que se desarrollará en Colón, Entre Ríos. La reconocida banda de cumbia fue anunciada como parte de la programación musical del tradicional evento, que también contará con la actuación de Los Nocheros durante la noche inaugural.

La confirmación se realizó a través de las redes sociales de la organización, con una publicación que invitó al público a disfrutar del espectáculo. “¡Prepárense para cantar, bailar y vivir una noche a pura fiesta! Damas y caballeros... ¡GRUPO RÁFAGA llega a Colón!”, expresaron.

La incorporación de Ráfaga amplió la propuesta artística de la Fiesta Nacional de la Artesanía, uno de los acontecimientos culturales y turísticos más importantes de la ciudad entrerriana, que cada año reúne a artesanos, visitantes y artistas musicales.

Ráfaga y Los Nocheros, entre los artistas confirmados

Ráfaga cuenta con una extensa trayectoria en la música tropical argentina y es reconocida por canciones como Mentirosa, Una cerveza y Agüita. Su presentación estará destinada a aportar una noche de cumbia y baile a la celebración.

Por su parte, Los Nocheros estarán a cargo del espectáculo principal de la noche inaugural, con un repertorio que incluye algunos de los temas más conocidos del folklore argentino.

Foto: Instagram de Grupo Ráfaga.

De esta manera, la Fiesta Nacional de la Artesanía comenzó a definir su programación musical con propuestas de diferentes géneros, destinadas tanto al público local como a los turistas que visiten Colón durante la temporada de verano.