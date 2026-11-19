Emilia Mernes compartió una anécdota íntima durante su visita a La Revuelta, el programa español conducido por David Broncano. La artista contó que había comprado un juguete sexual en Madrid y reveló que tenía forma de corazón.

La cantante oriunda de Nogoyá participó del ciclo el martes 17 de noviembre para presentar “Bodypainting”. Durante la conversación, también habló de cómo sus viajes de trabajo la mantienen temporalmente alejada de Duki.

Al referirse al accesorio, lo describió como un “acompañante” y bromeó sobre la posibilidad de que su familia estuviera mirando la entrevista. “¡Espero que mis papás cambien de canal!”, expresó antes de continuar con el relato.

El detalle del accesorio que describió Emilia Mernes

“Tenía forma de corazón. Era muy interesante”, contó Emilia Mernes. El diseño fue uno de los detalles de la charla que luego circuló entre sus seguidores en las redes sociales.

La artista explicó que ya no tenía el juguete porque lo había extraviado. Aunque mencionó la posibilidad de haberlo dejado en un hotel, no precisó dónde ni cuándo ocurrió.

Nunca es fácil decir adiós a un ser tan querido y que te ha regalado tantas alegrías 😞 #LaRevuelta https://t.co/tUnG2F5Na5 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 17, 2026

“Tener uno te da muchas alegrías”, comentó durante el intercambio con Broncano. Después, vinculó su presente con una agenda laboral que ocupa buena parte de su tiempo.

La distancia con Duki y su próximo regreso

La cantante contó que sus compromisos profesionales la obligan a pasar algunos días lejos de su pareja. En ese contexto, habló con humor sobre su intimidad mientras permanece en España.

También expresó su entusiasmo por volver a encontrarse con Duki. “Ya regreso prontito a la Argentina”, dijo al referirse al cierre de su estadía en el exterior.

La visita de Emilia Mernes a La Revuelta formó parte de la promoción de “Bodypainting”, la canción con la que presenta una nueva etapa musical. El paso por el programa combinó la difusión de ese lanzamiento con el intercambio sobre su vida cotidiana y sus viajes.