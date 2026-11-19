La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicita que la Cámara de Diputados de la Nación acompañe y apruebe el proyecto de ley de biocombustibles que ya cuenta con media sanción del Senado.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su respaldo al proyecto de ley de biocombustibles y pidió avanzar con su aprobación definitiva. La entidad consideró que la iniciativa representa una oportunidad para promover inversiones, generar empleo y fortalecer las pequeñas y medianas empresas vinculadas con las cadenas de valor agroindustriales.
A través de un comunicado, la organización empresarial sostuvo que el desarrollo de los biocombustibles permitiría agregar valor a la producción primaria y diversificar las actividades económicas de las provincias. Además, destacó la importancia de contar con un marco normativo que establezca condiciones claras y previsibles para el crecimiento del sector.
Desde CAME señalaron que Argentina dispone de una importante capacidad de producción de materias primas que pueden transformarse en insumos para la industria de biocombustibles. En ese sentido, consideraron necesario impulsar políticas que favorezcan su procesamiento y permitan generar mayor valor agregado en origen.
El impacto de los biocombustibles en las economías regionales
La entidad destacó que una nueva legislación podría favorecer la articulación entre productores agropecuarios, industrias y pequeñas y medianas empresas, mediante el desarrollo de nuevas actividades y oportunidades comerciales.
Según planteó CAME, el fortalecimiento de la industria de biocombustibles permitiría ampliar mercados, incorporar tecnología y mejorar la competitividad de las pymes agroindustriales, además de consolidar las cadenas productivas locales.
La organización también vinculó el crecimiento del sector con la diversificación de la matriz energética argentina y la transición hacia fuentes de energía más limpias.
Reclaman reglas claras para atraer inversiones
Otro de los puntos destacados por CAME fue la necesidad de establecer un marco regulatorio que brinde previsibilidad a las empresas interesadas en invertir en la producción de biocombustibles.
La entidad consideró que las condiciones normativas resultan fundamentales para aprovechar el potencial agroindustrial del país y favorecer la instalación y ampliación de emprendimientos productivos en distintas provincias.
Asimismo, valoró el diálogo entre representantes de las cadenas productivas, gobiernos provinciales y sectores industriales para avanzar en una nueva legislación.
Finalmente, CAME solicitó que los consensos alcanzados se traduzcan en la aprobación definitiva del proyecto, al considerar que la medida podría contribuir al desarrollo de la industria nacional, la generación de puestos de trabajo y el crecimiento de las economías regionales.