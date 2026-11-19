REDACCIÓN ELONCE
El Consejo General de Educación destacó ante Elonce que más del 95% de los alumnos previstos participaron de las evaluaciones de Lengua y Matemática. Pese a las dificultades por las lluvias, el operativo se completó y los resultados se conocerán durante el primer semestre de 2027.
Las Pruebas Aprender 2026 en Entre Ríos finalizaron con una participación superior al 95% de los estudiantes previstos y un balance positivo por parte del Consejo General de Educación (CGE). La evaluación nacional se desarrolló el 17 y 18 de noviembre en 992 escuelas de la provincia, con más de 22.000 alumnos de tercer grado convocados para responder preguntas de Lengua y Matemática.
Desde la Escuela Nº 4 Domingo Faustino Sarmiento de Paraná, donde se recibía el material utilizado en el departamento, la directora general de Planeamiento Educativo del CGE, Marianela Müller, destacó ante Elonce la importancia del operativo. "Es la primera vez que se hace censal en tercer grado", explicó.
La funcionaria señaló que la evaluación permitirá conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes y obtener información sobre las condiciones educativas. Además, destacó que los resultados servirán para analizar el impacto del plan provincial de alfabetización que se desarrolla desde 2023.
Más del 95% de participación y algunas dificultades por las lluvias
Analía Villaverde, integrante del área técnica de Evaluación e Investigación Educativa del CGE, confirmó que más del 95% de los estudiantes fueron evaluados. Sin embargo, las condiciones climáticas obligaron a modificar el cronograma en algunas instituciones.
"Las inclemencias del tiempo nos jugaron en contra el primer día del operativo", explicó. Cerca de 100 escuelas debieron realizar las evaluaciones durante el 18 y 19 de noviembre, mientras que el resto pudo cumplir con las fechas previstas.
El dispositivo contó con 56 coordinadores de cabecera y aproximadamente 1.700 docentes aplicadores externos a las instituciones. En total, participaron 992 establecimientos educativos de Entre Ríos.
Qué evaluaron y cuándo se conocerán los resultados
Las pruebas estuvieron destinadas a estudiantes de tercer grado, etapa que marca el cierre del primer ciclo de la educación primaria. En Lengua se evaluaron capacidades de lectura e interpretación, mientras que Matemática incluyó operaciones básicas y resolución de problemas.
Villaverde aclaró que las evaluaciones son confidenciales y que todavía no existen resultados sobre el desempeño académico. “Tenemos resultados de alcance, de avance y de cobertura, pero no resultados de aprendizaje”, precisó.
Según anticipó Müller, los resultados se esperan para el primer semestre de 2027. La información permitirá elaborar reportes nacionales, provinciales y por institución, además de realizar análisis específicos sobre los aprendizajes.
Cómo se utilizarán los datos obtenidos
La directora de Planeamiento Educativo explicó que los informes permitirán identificar dificultades y orientar decisiones para mejorar la enseñanza, especialmente en alfabetización y matemática.
"Todos los organismos del Estado tenemos que aprender a usar más el dato para la planificación", sostuvo Müller, al destacar la importancia de contar con información concreta sobre el sistema educativo.
Finalmente, remarcó que las evaluaciones estandarizadas permiten "saber dónde estamos parados y qué es lo que tenemos que hacer". De esta manera, el CGE espera utilizar los resultados para fortalecer las políticas educativas y acompañar las trayectorias escolares de los estudiantes entrerrianos.