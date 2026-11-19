La Municipalidad de Rosario oficializó un régimen de sanciones por patentes ausentes, adulteradas, ocultas o ilegibles. Las infracciones más graves podrán recibir una multa de aproximadamente $1,18 millones, además del traslado del vehículo al corralón.

La medida quedó establecida en la Ordenanza 10.950, publicada el miércoles 18 de noviembre en el Boletín Oficial Municipal Electrónico. El Concejo había aprobado la iniciativa el 15 de octubre, a partir de un proyecto de Carolina Labayru.

Uno de los cambios principales amplía las facultades de los inspectores. Podrán retirar automóviles y motocicletas que presenten estas irregularidades tanto si circulan como si están detenidos o estacionados en la vía pública.

Cuánto costará cada multa en Rosario

La primera escala establece sanciones de 50 a 150 unidades fijas para vehículos sin las chapas reglamentarias, con patentes mal colocadas o ubicadas en lugares no visibles. Con el valor de referencia de noviembre, equivalen a entre $117.750 y $353.250.

El segundo nivel contempla de 75 a 375 unidades fijas por patentes ilegibles debido al deterioro, la falta de conservación o la suciedad. También alcanza a permisos provisorios adulterados o que no correspondan al vehículo, con importes orientativos de entre $176.625 y $883.125.

La alteración de letras o números y el uso de dispositivos para ocultar la identificación tendrán sanciones de 150 a 500 unidades fijas. En esos casos, la multa podrá ir de $353.250 a $1.177.500.

También podrán retirar vehículos estacionados

Los cálculos toman una unidad fija de $2.355 como referencia para noviembre de 2026. Como cada unidad está vinculada al precio de un litro de nafta súper, los importes pueden variar según el valor aplicable al pago.

La remisión al corralón podrá disponerse junto con la sanción económica. Retirar un elemento utilizado para tapar la patente después de que un inspector constate la infracción no evitará necesariamente el traslado.

Para los reincidentes, la ordenanza prevé aplicar el máximo de la escala correspondiente y contempla una posible inhabilitación. También permite avanzar con acciones judiciales cuando la adulteración pudiera constituir un delito.

Qué ocurre si la patente fue robada o se perdió

La normativa de Rosario contempla excepciones ante robo, hurto o extravío de las chapas. El conductor deberá acreditar una denuncia vigente, con validez de cinco días desde su emisión, e iniciar el trámite de reposición.

Si el vehículo fue retirado mientras estaba estacionado y el titular no estaba presente, podrá presentar la documentación al recuperarlo. También podrá solicitar la eximición de las tasas de acarreo y estadía si demuestra que la denuncia vigente fue realizada antes de la remisión.

Los vehículos cero kilómetro con documentación provisoria original y vigente también quedan exceptuados del retiro por ausencia de patente. El Ejecutivo municipal deberá realizar campañas para informar las nuevas sanciones y los procedimientos ante pérdida o robo.