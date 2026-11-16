Buenos Aires cambió la prioridad de paso: cuándo debe ceder el que viene por la derecha

La provincia de Buenos Aires modificó las reglas de prioridad de paso en los cruces entre vías de distinta jerarquía. La Ley 15.657 establece que un conductor que llega desde una calle debe detenerse y ceder el paso a quienes circulan por una avenida, aunque se aproxime desde la derecha.

La Legislatura bonaerense sancionó la reforma el 6 de octubre de 2026. La ley fue promulgada y publicada el 30 de octubre en el Boletín Oficial provincial e incorporó el artículo 28 quáter al Código de Tránsito.

El artículo mantiene como regla general la prioridad del vehículo que llega por la derecha. Esa preferencia se aplica cuando ninguna de las excepciones previstas en la ley corresponde al cruce.

Qué pasa al llegar a una avenida

La norma incluye a las autopistas, semiautopistas, rutas, carreteras y avenidas entre las vías de mayor jerarquía. Quien llegue desde una arteria de menor jerarquía debe detener la marcha antes de ingresar o cruzar y ceder el paso a los vehículos que circulan por la otra vía.

Por ejemplo, si un auto llega por una calle a una avenida sin semáforos, debe detenerse antes de atravesarla. Aunque aparezca a la derecha de otro vehículo, tendrá que esperar a que pase el que circula por la avenida.

Cuando dos conductores llegan a un cruce entre calles de igual jerarquía, tiene prioridad quien viene por la derecha, siempre que no haya señalización específica ni se aplique otra excepción. El artículo también establece que quien circula por una calle de tierra debe ceder el paso al tránsito de la vía pavimentada.

Otras excepciones previstas en la ley

La señalización específica puede establecer un orden de paso distinto. La ley también prevé excepciones para los cruces ferroviarios y para los vehículos de emergencia que estén en servicio y utilicen las señales de advertencia correspondientes.

El conductor debe ceder el paso a los peatones que estén cruzando o por cruzar por una senda peatonal o un cruce habilitado. En las rotondas, la prioridad corresponde a quienes ya circulan dentro de ellas.

La reforma también contempla los giros hacia una vía transversal. Quien realiza la maniobra debe dar paso a los vehículos que ya circulan por la arteria a la que quiere incorporarse.

Por qué se modificó el Código de Tránsito

La iniciativa fue impulsada por la diputada provincial María Silvina Vaccarezza. Según explicó, el proyecto buscó precisar cómo resolver los cruces con avenidas, una situación que había dado lugar a interpretaciones judiciales distintas en Buenos Aires.

Uno de los antecedentes fue un choque en Tres Arroyos entre un auto que llegaba por la derecha y una moto que circulaba por una avenida. En mayo de 2018, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires resolvió el caso con el criterio de prioridad de la derecha.

El nuevo artículo también fija un orden para los cruces donde hay filas de vehículos que avanzan lentamente por ambas vías. En ese caso, el paso se alterna de a un vehículo por vez por cada transversal.