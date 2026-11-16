Una intervención artística sobre una imagen de la Virgen revela la crisis humanitaria en Gaza

El artista italiano Eduardo Castaldo presentó una intervención en una capilla de Nápoles. Al retirar parte de una pintura religiosa, quedó expuesta una fotografía real de una madre palestina abrazando a su hijo en Gaza.
El artista italiano Eduardo Castaldo presentó una intervención artística titulada Holy Mothers of Gaza (Santas Madres de Gaza) en la Capilla Pappacoda, ubicada en el centro histórico de Nápoles, Italia. La obra, exhibida durante noviembre de 2026, utilizó una imagen tradicional de la Virgen María con el niño Jesús para revelar una fotografía documental sobre la situación de las familias palestinas.
La intervención consistió en retirar una capa exterior de la pintura religiosa. Debajo de la representación de la Virgen quedó al descubierto una fotografía real de una madre palestina abrazando a su hijo en Gaza, capturada por el fotoperiodista palestino Omar El Qattaa.
El contraste entre ambas imágenes constituyó el eje de la propuesta artística. A través de esta transformación visual, Castaldo buscó relacionar la iconografía cristiana con el sufrimiento de las madres y los niños afectados por la crisis humanitaria en el territorio palestino.
Una imagen religiosa que revela la realidad de Gaza
La obra partió de una representación clásica de la Virgen María sosteniendo al niño Jesús, una de las imágenes más reconocidas de la tradición cristiana.
Sin embargo, al desprender la superficie de la pintura, apareció una escena contemporánea registrada por El Qattaa. La fotografía muestra a una mujer palestina abrazando a su hijo, estableciendo un vínculo visual entre la maternidad representada en el arte religioso y la experiencia de las familias de Gaza.
El gesto de retirar la pintura funcionó como una metáfora sobre aquello que permanece oculto o pasa inadvertido frente a las imágenes cotidianas de la guerra.
Según difundieron medios internacionales como TRT Español y Al Jazeera, la propuesta buscó generar empatía y acercar al público a la realidad de las víctimas civiles mediante una combinación de arte religioso y fotografía documental.
Una serie de intervenciones en iglesias de Nápoles
La instalación presentada en la Capilla Pappacoda formó parte de Holy Mothers of Gaza, una serie de aproximadamente 16 intervenciones artísticas realizadas en distintos espacios urbanos y religiosos de Nápoles.
Entre los lugares elegidos se encontró la Basílica de San Giovanni Maggiore, además de otras iglesias y sectores del centro histórico de la ciudad italiana.
Castaldo, artista visual y fotógrafo, recurrió a imágenes religiosas tradicionales para establecer un diálogo con fotografías contemporáneas tomadas en Gaza.
La elección de espacios de culto permitió incorporar las obras en ámbitos donde las representaciones de la Virgen María forman parte de la identidad cultural y espiritual de los visitantes.