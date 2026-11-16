Joven nadador que sufrió una lesión medular recibió células madre y comenzó a jugar al rugby adaptado

Matías Bottoni, el nadador de 18 años que sufrió una grave lesión medular durante una competencia el año pasado, sigue con su rehabilitación en el Centro Guttmann de Barcelona, España, donde recibió un tratamiento experimental con células madre y comenzó a utilizar un exoesqueleto para estimular sus movimientos. Además, encontró una nueva actividad deportiva y se incorporó al equipo de rugby adaptado del Barcelona.

El joven sufrió el accidente el 11 de mayo de 2025, cuando chocó con otro competidor que invadió su carril y se fracturó la sexta vértebra cervical. Como consecuencia, perdió la movilidad de la cintura hacia abajo y debió atravesar una compleja recuperación que incluyó una cirugía, intubación e infecciones.

Su padre, Luciano Bottoni, contó que Matías mantuvo una intensa rutina de rehabilitación, incluso después de sufrir una caída de su silla de ruedas que le provocó un golpe en la nuca y lo dejó inconsciente durante tres horas. Tras permanecer internado una noche y recibir el alta, regresó al centro médico para continuar con sus terapias.

“La fuerza de voluntad que tiene es increíble”, destacó Luciano en declaraciones a Clarín.

El tratamiento con células madre y los primeros avances

Matías comenzó un ensayo clínico que busca evaluar la posibilidad de reparar el daño provocado por su lesión medular mediante la aplicación de células madre. El procedimiento contempló tres dosis administradas dentro del canal medular, cuya última aplicación se realizó el 30 de septiembre.

“Un ensayo clínico que le ofrecieron y que él quiso hacer”, explicó su padre. También señaló que los profesionales le advirtieron que los primeros resultados podrían observarse después de seis meses y que el seguimiento debía extenderse durante un año.

El tratamiento se complementó con sesiones de electroestimulación mediante un exoesqueleto ABLE, un dispositivo robótico diseñado para asistir la marcha durante la neurorrehabilitación. El equipo se ajusta a la cadera y las rodillas, mientras que los electrodos colocados sobre la piel permiten estimular determinados grupos musculares.

“La primera vez que le conectaron el exoesqueleto, Matías pudo estirar la pierna derecha”, recordó Luciano sobre uno de los momentos más significativos de la recuperación. Aclaró, sin embargo, que ese movimiento se produjo una sola vez.

Cómo es la rehabilitación de Matías Bottoni

Actualmente, el joven utiliza una silla de ruedas y conserva movilidad en los brazos y el tronco, aunque presenta dificultades para controlar los dedos de sus manos. Su rehabilitación incluye aproximadamente dos horas diarias de ejercicios con el exoesqueleto y otras actividades destinadas a fortalecer la musculatura.

“Con el aparato, Mati mueve el tronco con normalidad, los abdominales, todo”, describió su padre. En algunos registros audiovisuales se lo pudo observar desplazándose con ayuda de un andador mientras utilizaba el dispositivo robótico.

Los profesionales también incorporaron férulas confeccionadas a medida, que le permiten mantenerse erguido, soportar peso y realizar ejercicios para activar los músculos de las piernas.

“Está dando sus primeros pasos e incluso empezó a hacer mancuernas con los brazos sin sostén, con las férulas colocadas”, explicó Luciano.

Otro de los avances que destacó la familia fue la capacidad de Matías para mantenerse de pie durante determinados ejercicios, pese a las limitaciones que todavía presenta en el control del tronco.

Aunque estos progresos alentaron a sus familiares, los resultados del tratamiento experimental todavía debían ser evaluados y no permitían establecer si recuperaría la movilidad de manera permanente.

Matías Bottoni comenzó a jugar al rugby adaptado

Además de sus tratamientos médicos, Matías encontró una nueva motivación en el deporte. Tras recibir una invitación de Mariano, entrenador argentino vinculado al rugby adaptado de Barcelona y a la selección española, comenzó a participar de los entrenamientos.

La experiencia le permitió integrarse a un equipo conformado por deportistas que utilizan sillas de ruedas. Posteriormente, su padre confirmó que Matías comenzó a jugar oficialmente al rugby adaptado para el Barcelona.

“El equipo va a viajar a Valencia por un encuentro deportivo y Mati va a ir. Le van a analizar los puntos de discapacidad para que se pueda federar. Todos están en silla de ruedas”, había explicado Luciano.

El joven también despertó el interés de un entrenador de la selección española de natación paralímpica, quien observó un video en el que practicaba el estilo mariposa.

Sin embargo, Matías decidió no regresar por el momento a la natación competitiva, disciplina que practicaba antes del accidente.

“Lo entiendo, es difícil no compararse con el nadador anterior. En cambio, con rugby no tiene una referencia de antes”, reflexionó su padre.

El esfuerzo de la familia para sostener la rehabilitación en España

Matías permanece en Barcelona acompañado por su madre, Valeria Grimaux, quien es oriunda de Paraná, mientras que Luciano continúa en Rosario junto a Juani, el hermano menor del nadador, que cursaba séptimo grado.

La familia espera volver a reencontrarse en diciembre y evaluarán la posibilidad de permanecer en España, donde Matías encontró mejores condiciones de accesibilidad para desarrollar sus actividades cotidianas.

“Estamos haciendo un esfuerzo enorme para pagar la rehabilitación allá. Por suerte, lo que se recaudó en su momento no se toca y todo va a pagar el Centro para Mati, pero es difícil”, reconoció Luciano.

El padre también contó que comenzaron a preparar la vivienda familiar para alquilarla y generar ingresos que permitieran afrontar los gastos médicos y de estadía.

La distancia representó otro desafío. Luciano relató que, al ordenar las pertenencias de su hijo, encontró dibujos de su infancia que lo emocionaron profundamente.

“Lo importante es que él allá está bien y es más libre porque la ciudad está preparada para que una persona como él pueda desenvolverse. Acá es más difícil”, expresó.