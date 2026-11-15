Quini 6: un apostador ganó más de $486 millones en la modalidad que Siempre Sale

REDACCIÓN ELONCE
Un apostador se volvió millonario con el Quini 6 de este domingo, tras acertar los números del pozo en la modalidad de Siempre Sale. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.200 millones de pesos.
El Quini 6 dejó, este domingo, un nuevo ganador, el cual se llevó más de $486 millones en la modalidad que Siempre Sale. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.200 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 02-01-39-13-10-38. Pero no se registraron ganadores en la mencionada modalidad y para el próximo sorteo pasan más de $1.100 millones de pesos.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron: 21-28-11-17-19-27. El pozo quedó vacante, no hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego, más de $3.100 millones.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 01-37-33-27-40-16. Tampoco se registraron ganadores, el pozo quedó vacante, y, por lo tanto, en el del miércoles se sortearán $2.685.331.440.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 02-33-38-24-43-01. En la modalidad, se registró un ganador que acertó los seis números y se lleva $486.704.052. La boleta ganadora se jugó en la ciudad de Grand Bourg, provincia de Buenos Aires.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1123 ganadores con seis aciertos y cada uno percibirá más de $178.094.
Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.200 millones de pesos. Elonce.com