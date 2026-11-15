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Godoy Cruz venció a Tristán Suárez y consiguió el ascenso a Primera División

El Tomba se impuso por 3 a 1 en la final de la Primera Nacional 2026, disputada en Córdoba, y aseguró su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino para la temporada 2027.

15 de Noviembre de 2026
Godoy Cruz volvió a Primera División
Godoy Cruz volvió a Primera División Foto: Javier Ferreyra

El Tomba se impuso por 3 a 1 en la final de la Primera Nacional 2026, disputada en Córdoba, y aseguró su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino para la temporada 2027.

Godoy Cruz se consagró campeón de la Primera Nacional 2026 y logró el ascenso a la Liga Profesional tras vencer 3 a 1 a Tristán Suárez en la final disputada este domingo en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba.

 

El conjunto mendocino consiguió así regresar a la máxima categoría del fútbol argentino apenas un año después de haber perdido la categoría. Con una actuación contundente, el Tomba se quedó con el primer ascenso y desató el festejo de sus hinchas.

Foto: Javier Ferreyra
Foto: Javier Ferreyra

 

El encuentro comenzó a las 17 y tuvo como árbitro principal a Nicolás Ramírez, con Hernán Mastrángelo a cargo del VAR.

Los goles de Godoy Cruz en la final

 

Godoy Cruz abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo, con un penal convertido por Esteban Burgos. A los 31, Axel Rodríguez amplió la diferencia y puso el 2 a 0 para el equipo mendocino.

 

Tristán Suárez logró descontar antes del descanso a través de Marcos Enrique, pero en el complemento Martín Pino convirtió el tercer tanto del Tomba y selló el resultado definitivo: 3 a 1.

 

De esta manera, Godoy Cruz se quedó con el título de la Primera Nacional y aseguró su lugar en la Liga Profesional 2027.

Foto: Javier Ferreyra
Foto: Javier Ferreyra

Cómo llegaron los equipos a la final

 

Godoy Cruz había conseguido la clasificación tras finalizar primero en la Zona A, con 66 puntos. El equipo dirigido por Pablo De Muner aseguró su lugar en la definición luego de vencer 2 a 1 a Almirante Brown en la última fecha.

 

Por su parte, Tristán Suárez terminó en la primera posición de la Zona B, con 64 unidades. El conjunto de Ezeiza, conducido por José María Martínez, llegó a la final luego de empatar sin goles frente a Deportivo Maipú.

 

Ambos equipos buscaban quedarse con el primer ascenso directo a la máxima categoría, en una definición a partido único.

Temas:

Godoy Cruz Tristan Suarez Primera División
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