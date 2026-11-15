Obras sociales para monotributistas en noviembre de 2026: cuáles se pueden elegir y cuánto cuestan

Los monotributistas pueden elegir entre las entidades habilitadas por la Superintendencia de Servicios de Salud. Conocé qué obras sociales están disponibles, cuánto se paga según la categoría y qué requisitos deben cumplirse para acceder a la cobertura médica.
Las obras sociales para monotributistas en noviembre de 2026 comprenden distintas entidades habilitadas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Los contribuyentes pueden acceder a cobertura médica mediante el aporte incluido en la cuota mensual del Monotributo, aunque la elección está sujeta a determinadas condiciones.
El organismo mantiene un registro específico de agentes autorizados a recibir monotributistas, integrado por obras sociales sindicales, entidades de dirección, mutuales y sociedades prestadoras de servicios de salud.
Sin embargo, no todas las entidades aceptan cualquier categoría del régimen simplificado. Por ese motivo, antes de solicitar la afiliación es necesario verificar las condiciones de ingreso y la disponibilidad de prestadores médicos en la localidad de residencia.
Qué obras sociales pueden elegir los monotributistas
La nómina informada para noviembre de 2026 comprende 46 entidades, entre ellas:
- Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa (OSSACRA).
- Obra Social de los Trabajadores de la Carne (OSTCARA).
- Obra Social de Músicos (OSDEM).
- Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT).
- Obra Social de Viajantes Vendedores (ANDAR).
- Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM).
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica (OSIM).
- Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB).
- Obra Social de Dirección (OSDO).
- Mutual Médica Concordia.
- Amsterdam Salud S.A.
- Privamed S.A.
La lista completa y la habilitación de cada entidad pueden consultarse en el sitio oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Cuánto cuesta la obra social en noviembre
El aporte mensual destinado a la cobertura médica varía según la categoría del Monotributo. Los importes informados, vigentes desde agosto de 2026, son los siguientes:
Categoría - Aporte mensual
- A, B y C $25.694,55
- D $30.535,56
- E $37.238,48
- F $42.824,25
- G $46.175,72
- H $55.485,33
- I $68.518,81
- J $76.897,46
- K $87.882,82
Estos valores corresponden al titular. Para incorporar familiares, debe abonarse un aporte adicional por cada integrante y acreditar el vínculo ante la entidad elegida.
Qué cobertura reciben y cómo afiliarse
Los monotributistas acceden inicialmente a prestaciones ambulatorias y atención de urgencias y emergencias. Determinadas prestaciones de alta complejidad se incorporan progresivamente, según los plazos establecidos por la normativa.
Para completar la afiliación, el contribuyente debe seleccionar una entidad habilitada y realizar el trámite correspondiente ante la prestadora, que puede solicitar documentación adicional, IProfesional.
La Superintendencia también advierte que la falta de pago de tres cuotas consecutivas o cinco alternadas puede derivar en la suspensión de prestaciones y la desafiliación del titular y su grupo familiar.