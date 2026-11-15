Emprendedora entrerriana ganó el Premio Mujer Empresaria 2026 con su marca de alfajores

Andreina Tommasi, creadora de La Maga, fue distinguida con el Premio Mujer Empresaria 2026 de Entre Ríos. Su emprendimiento de alfajores artesanales nació en Concordia durante la pandemia, a partir de una actividad que compartía con sus hijos.
La emprendedora entrerriana Andreina Tommasi ganó el Premio Mujer Empresaria 2026 de Entre Ríos por su trayectoria al frente de La Maga, una marca de alfajores artesanales que nació en Concordia durante la pandemia de coronavirus y logró obtener reconocimientos en competencias del sector.
La distinción provincial destacó el crecimiento de un proyecto que comenzó como una actividad familiar y se transformó en un emprendimiento gastronómico. Tommasi, docente de formación, consiguió desarrollar una marca que trascendió el ámbito local y obtuvo premios por la calidad de sus productos.
Según la información difundida, siete de las postulantes al reconocimiento provincial eran de Concordia. Finalmente, la creadora de La Maga fue seleccionada como ganadora del certamen organizado por el sector Mujeres de la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER).
De una actividad familiar a un emprendimiento premiado
La historia de La Maga comenzó durante el aislamiento por la pandemia de coronavirus. En aquellos días, Andreina y sus hijos decidieron preparar alfajores como una forma de entretenimiento frente al aburrimiento que provocaba permanecer en casa.
Lo que inicialmente fue una actividad compartida se convirtió, con el paso del tiempo, en un proyecto comercial. La emprendedora comenzó a desarrollar sus productos artesanales y logró posicionar su marca en competencias especializadas.
Uno de sus reconocimientos más destacados llegó en septiembre de 2022, cuando participó del Mundial del Alfajor, realizado en Buenos Aires. En aquella competencia, La Maga obtuvo la medalla de plata en la categoría mejor alfajor triple negro (Triple Black), un antecedente importante en su trayectoria.
El reconocimiento del sector comercial
Tras conocerse la distinción provincial, el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, entidad de la que Tommasi es socia, celebró públicamente el resultado.
“Ya tenemos a la gran ganadora. Y es de Concordia”, expresó la institución en una publicación dedicada a la emprendedora y a su marca de alfajores artesanales.
Asimismo, destacó su trayectoria y el significado del premio para el sector empresarial femenino. “Su talento, dedicación y espíritu emprendedor dejan en alto el liderazgo de las mujeres en nuestra provincia”, manifestó la entidad.
Un premio al liderazgo femenino
El Premio Mujer Empresaria de Entre Ríos es una iniciativa anual impulsada por el sector Mujeres de FEDER, destinada a reconocer y visibilizar el trabajo de empresarias y emprendedoras entrerrianas, publicó El Entre Ríos.
El certamen distingue trayectorias vinculadas con el liderazgo, la innovación, el compromiso y la perseverancia, así como su contribución al desarrollo económico y social de las comunidades.
En esta edición, el reconocimiento recayó en una emprendedora que transformó una experiencia familiar durante la pandemia en una marca de alfajores artesanales premiada.