El Copnaf realizó una muestra en Colón para promover los derechos de niñas, niños y adolescentes, en el marco del mes dedicado a su reconocimiento y difusión. La actividad se desarrolló el viernes 13 de noviembre en la Casa del Bicentenario y reunió a equipos de distintas localidades del departamento.

La propuesta, denominada Cada infancia importa, cada voz cuenta, cada derecho vale, fue organizada por el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), a través de su coordinación departamental, junto con las áreas locales de niñez, adolescencia y familia.

Participaron representantes de Pueblo Liebig, San José, Villa Elisa, Ubajay y Colón, además del equipo itinerante que trabaja en La Clarita, Colonia Hocker, Arroyo Barú y Pueblo Cazes. La jornada permitió compartir experiencias y fortalecer el trabajo territorial entre instituciones.

Actividades para promover los derechos de las infancias

La muestra se organizó como un recorrido por diferentes stands dedicados a derechos fundamentales, como la identidad, el crecimiento en familia, el juego y la alimentación saludable. Cada espacio ofreció propuestas destinadas a generar participación y reflexión.

También estuvieron presentes el Registro Civil de San José, los centros de día San Francisco de Asís y Nuestra Señora de Luján, el Hogar Maternal San José y el Hogar de Niños de Villa Elisa.

La presidenta del Copnaf, Clarisa Sack, destacó la importancia de estas iniciativas para acercar los derechos a las comunidades. "Estas actividades nos permiten hacerlo de una manera cercana, junto con los equipos que están presentes en cada localidad", expresó.

Participación de instituciones y autoridades locales

La jornada reunió a organismos provinciales, municipios, comunas y entidades dedicadas al acompañamiento de las infancias y adolescencias en el departamento Colón.

Entre las autoridades presentes estuvieron las viceintendentas María Dalleves y Mirta Pérez, la presidenta comunal Silvina González y el secretario de Desarrollo Humano de Colón, Juan Pablo Villalba.

El encuentro finalizó con una presentación del grupo de danza folclórica Sentir de mi Tierra, que acompañó el cierre de la actividad.