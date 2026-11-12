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AURA inaugura "Volver a Tejernos", una muestra de arte textil e interactiva en Paraná

Las artistas victorienses Diana Campos y Berenice Canet protagonizarán la tercera muestra del espacio de arte contemporáneo AURA. La inauguración será este viernes a las 20 en la Sala Antequeda, con una propuesta que invita al público a participar.

12 de Noviembre de 2026
Volver a Tejernos: muestra de arte textil en Paraná.
Volver a Tejernos: muestra de arte textil en Paraná. Foto: (GdER)

REDACCIÓN ELONCE

Las artistas victorienses Diana Campos y Berenice Canet protagonizarán la tercera muestra del espacio de arte contemporáneo AURA. La inauguración será este viernes a las 20 en la Sala Antequeda, con una propuesta que invita al público a participar.

La muestra de arte textil "Volver a Tejernos" fue presentada este jueves en la Sala Antequeda de Paraná y se inaugurará el viernes 13 de noviembre, a las 20 horas. La propuesta estará a cargo de las artistas victorienses Diana Campos y Berenice Canet, quienes desarrollarán una instalación interactiva que invita al público a participar de una experiencia colectiva.

 

La actividad forma parte de la programación de AURA, el espacio experimental de arte contemporáneo impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Se trata de la tercera exposición organizada durante 2026 y será la encargada de cerrar el ciclo anual.

 

Durante la presentación, el secretario de Cultura provincial, Julián Stoppello, destacó la importancia de contar con un espacio destinado a las expresiones contemporáneas. "Era un requerimiento de los artistas visuales de toda la provincia tener un lugar como este", expresó ante Elonce.

 

Juli&aacute;n Stoppello, secretario de Cultura provincial (Elonce)
Julián Stoppello, secretario de Cultura provincial (Elonce)

 

Una propuesta para tejer y participar

 

La muestra reúne obras y acciones vinculadas al arte textil, con una instalación que se irá transformando mediante la intervención de las artistas y los visitantes.

 

"Volver a Tejernos va a tener un diálogo y una participación con el público, que tiene que ver con el hacer en comunidad y también con el hacer interior", explicó Stoppello.

 

Por su parte, Lorena Cabello, integrante del equipo de AURA, adelantó que los visitantes encontrarán a las artistas "tejiendo, destejiendo, haciendo su performance e invitando al público también a acompañar esa experiencia".

 

Lorena Cabello, integrante del equipo de AURA (Elonce)
Lorena Cabello, integrante del equipo de AURA (Elonce)

 

Días y horarios para visitar la muestra

 

La exposición podrá visitarse hasta el 17 de diciembre, de martes a sábado, entre las 17 y las 20 horas. Durante ese período, el público también podrá participar de las actividades interactivas.

 

Cabello destacó que AURA representa una nueva oportunidad para los artistas visuales entrerrianos, al tratarse del primer espacio provincial dedicado específicamente al arte contemporáneo.

 

Además, adelantó que durante 2027 se abrirá una nueva convocatoria pública para artistas de distintos puntos de Entre Ríos. Las propuestas serán evaluadas por un jurado especializado, con el objetivo de continuar ampliando la participación y fortalecer el carácter federal del espacio.

 

Presentaron la muestra de arte textil "Volver a Tejernos"

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AURA 2026 cultura arte Muestra Victoria artistas
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