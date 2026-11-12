Llevaban un vacuno en una lancha y huyeron del control: investigan un presunto abigeato en Victoria

La Fiscalía de Victoria investiga un presunto caso de abigeato tras un operativo en la zona de islas. Durante una recorrida, efectivos policiales interceptaron una embarcación en la que cinco personas transportaban un animal vacuno.

Según el parte policial, los ocupantes huyeron cuando los efectivos intentaron identificarlos. Durante la fuga, habrían disparado contra los agentes, que respondieron a la agresión.

En medio de la persecución, uno de los ocupantes se arrojó al agua. Los otros cuatro continuaron hasta la isla Castellanos, donde desembarcaron.

Qué ocurrió en la isla Castellanos

De acuerdo con el informe policial, en la isla los agentes vieron a uno de los sospechosos apuntarles con una carabina calibre .22.

Ante esa situación, el personal se replegó y aguardó la llegada de refuerzos para continuar con el operativo en la zona de islas de Victoria.

Durante el procedimiento se secuestraron dos cuchillas y un proyectil calibre .22. Los efectivos también recogieron prendas de vestir en el lugar.

Un DNI podría ayudar a identificar a un sospechoso

Entre las prendas, la Policía encontró un DNI que podría ayudar a identificar a uno de los ocupantes de la embarcación.

Los sospechosos no habían sido localizados al momento del informe. El parte tampoco precisó qué ocurrió con el animal que era trasladado en la embarcación.

La investigación por el presunto abigeato continúa bajo intervención de la Fiscalía de Victoria.