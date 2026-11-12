Llamó a la Policía por ruidos en el techo y descubrió que su ex novio dormía en el tanque de agua

Una mujer llamó a la Policía tras escuchar ruidos en el techo de su casa y sospechar que su ex novio ingresaba sin permiso. Cuando los efectivos revisaron el lugar, encontraron una frazada y un par de zapatillas dentro del tanque de agua, donde el hombre habría dormido.

El episodio ocurrió en el barrio Siglo XXI, en la zona sur de la ciudad de Santiago del Estero. Los ruidos comenzaron después de la separación y la mujer los escuchó durante dos noches.

Ante la sospecha de que su expareja estaba entrando a la propiedad, la vecina solicitó asistencia policial. Los efectivos se dirigieron al domicilio y revisaron el sector del techo.

Qué encontraron los policías en el tanque de agua

La inspección incluyó el interior del tanque. Allí, los policías encontraron una frazada y un par de zapatillas negras.

De acuerdo con lo consignado en la causa, el ex novio de la mujer habría utilizado esos elementos para pasar la noche dentro del tanque. Esa fue la hipótesis que surgió a partir del hallazgo.

Según trascendió, el hombre atravesaba una situación de calle y habría buscado refugio en ese lugar tras dejar la casa de su madre. Esa circunstancia se conoció después de la intervención policial.

La fiscalía dispuso un botón antipánico

La Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar tomó intervención para evaluar la situación. Hasta ese momento, la mujer había pedido asistencia a la Policía y aún no había radicado una denuncia formal.

La fiscal Silvia Jaime Luna dispuso medidas de protección para la vecina ante la posibilidad de un nuevo episodio que involucrara a su ex novio. Entre ellas, ordenó instalar un botón antipánico en el teléfono celular de la mujer.

El dispositivo le permitirá solicitar asistencia policial inmediata desde su teléfono si vuelve a encontrarse en una situación de riesgo.