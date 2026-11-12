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Policiales Incidente en una cárcel entrerriana

Un preso intentó atacar a un guardiacárcel y resultó herido por disparos antitumultos

El episodio ocurrió en la Unidad Penal N° 4 de Concepción del Uruguay. Un interno habría intentado agredir a un agente penitenciario con un elemento cortopunzante. Fue reducido mediante disparos antitumultos y trasladado al hospital.

12 de Noviembre de 2026
Interno herido en la Unidad Penal N° 4
Interno herido en la Unidad Penal N° 4

El episodio ocurrió en la Unidad Penal N° 4 de Concepción del Uruguay. Un interno habría intentado agredir a un agente penitenciario con un elemento cortopunzante. Fue reducido mediante disparos antitumultos y trasladado al hospital.

Un interno de la Unidad Penal N° 4 de Concepción del Uruguay resultó herido durante un procedimiento del personal penitenciario, luego de que presuntamente intentara atacar a un guardiacárcel con un elemento cortopunzante. El hecho ocurrió alrededor de las 22:50 del miércoles y motivó su traslado al hospital local.

 

Según informó La Pirámide, el incidente se produjo dentro del establecimiento penitenciario, ubicado en el barrio Puerto Viejo. Ante la presunta agresión, los agentes intervinieron para controlar la situación y efectuaron disparos con munición antitumultos, que provocaron lesiones al detenido.

 

Las detonaciones fueron escuchadas por vecinos de la zona, quienes manifestaron preocupación por los ruidos provenientes del interior de la unidad penal.

 

El interno fue trasladado al hospital

 

Tras el procedimiento, el detenido recibió asistencia y fue trasladado al hospital de Concepción del Uruguay, donde quedó en observación para realizarle curaciones y estudios de control.

 

Desde el establecimiento sanitario confirmaron que no ingresaron funcionarios penitenciarios lesionados, por lo que no se reportaron agentes heridos durante el incidente.

 

Hasta el momento, no se difundieron precisiones sobre la gravedad de las lesiones del interno ni otros detalles del procedimiento.

 

 

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