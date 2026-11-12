Intentaron ingresar droga para una persona internada en un hospital entrerriano

El hecho ocurrió en Federal y derivó en un allanamiento policial. Secuestraron marihuana, más de 20 plantas de cannabis y una escopeta. Hubo un detenido.
Un sujeto intentó ingresar drogas al Hospital Dr. Raúl Camino de Federal lo que derivó en una investigación policial que culminó con un allanamiento, el secuestro de estupefacientes, un arma de fuego, y la detención de un joven de 26 años. El procedimiento se concretó durante la tarde del miércoles en una vivienda del barrio El Silbido.
El operativo estuvo a cargo de personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Federal, que realizó tareas de requisa y secuestro en un inmueble ubicado sobre calle Alicia Moreau de Justo.
La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías Subrogante, con intervención de la Fiscalía local, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.
Según informaron fuentes policiales a Elonce, la investigación se inició a partir de un procedimiento realizado el martes en el Hospital Dr. Raúl Camino.
En esa oportunidad, los efectivos detectaron que un hombre había intentado ingresar sustancias estupefacientes destinadas a una persona que permanecía internada en el establecimiento de salud.
A partir de ese episodio, los investigadores avanzaron con distintas diligencias que permitieron solicitar una orden judicial para registrar una vivienda del barrio El Silbido.
Secuestraron marihuana, más de 20 plantas y una escopeta
Durante el allanamiento, los efectivos encontraron distintos elementos considerados de interés para la causa, entre ellos envoltorios con marihuana, cigarrillos artesanales de cannabis y más de 20 plantines de cannabis sativa.
También secuestraron teléfonos celulares, una balanza digital y elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de sustancias, que serán analizados para determinar su posible vinculación con la investigación.
Uno de los hallazgos más relevantes fue una escopeta de grueso calibre que, según la información policial, se encontraba en condiciones de funcionamiento. El arma fue incautada y quedó a disposición de la Justicia.
Al momento del procedimiento, en la vivienda se encontraban seis personas mayores de edad. Por disposición judicial, uno de los presentes, un joven de 26 años, fue detenido.
El hombre fue trasladado a la Alcaidía de la Jefatura Departamental Federal, donde quedó alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.
Las otras cinco personas que estaban en el inmueble, entre ellas dos mujeres, fueron identificadas. Los objetos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.