La defensa de Néstor Pavón pidió su absolución y aseguró que “Wagner mintió, miente y sigue mintiendo”

La defensa de Néstor Pavón pidió su absolución este miércoles, durante los alegatos del nuevo juicio por el femicidio de Micaela García, ocurrido en abril de 2017 en Gualeguay.

Los abogados Edwin Henrry Valenzuela Rojas y Ramón Elías Salto cuestionaron las declaraciones de Sebastián Wagner, condenado a prisión perpetua por el crimen, y sostuvieron que no existían pruebas suficientes para acreditar la participación de su defendido.

La exposición se desarrolló ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, presidido por Santiago Brugo e integrado por los vocales Maximiliano Otto Larrocca Ress y Nicolás José Gazali. La defensa presentó sus argumentos después de que el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella solicitaran la pena de prisión perpetua para Pavón.

Durante el alegato, los letrados centraron sus cuestionamientos en el testimonio de Wagner, a quien calificaron como un "manipulador serial". Según informó Ahora, analizaron distintas declaraciones del condenado y señalaron contradicciones que, a su entender, impedían considerar confiable su versión de los hechos.

Las contradicciones que señaló la defensa de Pavón

"Wagner mintió, miente y sigue mintiendo", afirmó Salto ante los jueces. El abogado sostuvo que el condenado había involucrado a Pavón por resentimiento hacia quien le había proporcionado trabajo y como parte de un intento de mejorar su propia situación judicial.

Los defensores repasaron las versiones que Wagner brindó sobre el ataque a Micaela García. Entre los puntos cuestionados mencionaron las inconsistencias respecto de quién conducía el Renault 18 Break, el arma utilizada para reducir a la joven y las circunstancias en las que se habría desarrollado la agresión.

También hicieron referencia a las diferencias en sus declaraciones sobre la utilización de un cuchillo o un destornillador y sus manifestaciones acerca de si permaneció dentro del automóvil. Para los abogados, estas variaciones afectaron la credibilidad del relato utilizado para sostener la acusación contra Pavón.

Qué dijeron sobre las pruebas científicas

Otro de los principales argumentos de la defensa estuvo relacionado con los resultados de los peritajes forenses. Los abogados afirmaron que los estudios realizados durante la investigación no permitieron establecer una vinculación material entre Pavón y el escenario del crimen.

"Si no hay células, huellas, rastros o ADN, no hay prueba. Se pretende hacer una interpretación forzada", argumentaron. En ese sentido, cuestionaron la valoración de los indicios presentada por la acusación y sostuvieron que las conclusiones no podían reemplazar la ausencia de evidencia científica directa.

Los letrados recordaron las declaraciones de especialistas que intervinieron en la investigación. Según expusieron, no se encontraron rastros atribuibles a Pavón en el vehículo ni en las prendas examinadas. Tampoco se identificaron impresiones dactilares suyas en la pala secuestrada durante el procedimiento.

Los rasguños de Wagner y la coartada de Pavón

La defensa también recuperó el testimonio de un perito que había señalado que Micaela realizó maniobras defensivas durante el ataque. En ese contexto, destacó que Wagner presentaba arañazos visibles en el cuello, circunstancia que consideró relevante para reconstruir la agresión.

Asimismo, los abogados cuestionaron que Wagner intentara describirse como una persona físicamente debilitada al momento del crimen. Según plantearon, testimonios de conocidos daban cuenta de su contextura y fuerza, lo que contradecía esa caracterización.

Respecto de Pavón, insistieron en que durante la noche del hecho permaneció en su domicilio junto a su esposa y su hijo, que entonces tenía 12 años. También consideraron inverosímil la hipótesis de que hubiera recorrido a pie una distancia desde la zona rural durante la madrugada para participar del ataque.

Rechazaron el pedido de prisión preventiva

Además de solicitar la absolución, los defensores rechazaron el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía y la querella. Argumentaron que Pavón ya había permanecido privado de su libertad durante tres años y seis meses.

Destacaron que, desde su liberación, cumplió con las obligaciones judiciales impuestas y se presentó a firmar cada 15 días. Según sostuvieron, su comportamiento durante los años transcurridos descartaba riesgos de fuga o entorpecimiento del proceso.

De manera subsidiaria, solicitaron que, si el tribunal resolvía mantener alguna medida cautelar, continuara vigente el régimen de presentaciones periódicas que Pavón venía cumpliendo.

El mensaje de la defensa a los padres de Micaela

Hacia el cierre de su exposición, Salto dirigió unas palabras a los familiares de Micaela García y reconoció el dolor provocado por el femicidio. "Me duele, nos duele el dolor de los papás de Micaela. Lamentablemente, los que hemos perdido un hijo sabemos que no hay cosa que duela más, pero no puedo dejar de decir que Pavón a esa hora estaba con su esposa y su hijo", expresó.

Finalmente, la defensa solicitó formalmente la absolución de Néstor Pavón de todos los cargos. El planteo quedó contrapuesto al pedido de prisión perpetua sostenido por el Ministerio Público Fiscal y la querella, mientras el tribunal deberá valorar las pruebas y los argumentos presentados para dictar su resolución.