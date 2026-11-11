Caso Micaela García: fiscalía y querella pidieron perpetua para Pavón y preventiva a partir de la sentencia

La Fiscalía y la querella pidieron prisión perpetua para Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García, al considerar que las pruebas producidas durante el nuevo juicio demostraron su participación junto a Sebastián Wagner en el abuso sexual y asesinato de la joven, ocurrido el 1 de abril de 2017 en Gualeguay. Ambas acusaciones también solicitaron que se dicte su prisión preventiva en caso de recibir una sentencia condenatoria.

Durante la jornada de alegatos de este miércoles, los fiscales Maite Burruchaga y Gamal Taleb reconstruyeron los hechos y expusieron los elementos que, según sostuvieron, comprometen la responsabilidad penal de Pavón. Posteriormente, los abogados querellantes José Iparraguirre y Marcelo Boeykens, representantes de los padres de Micaela, adhirieron a la acusación y desarrollaron sus propios argumentos.

Las partes acusadoras coincidieron en solicitar la pena de prisión perpetua por abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio agravado por alevosía, criminis causa y violencia de género. El juicio todavía no concluyó: resta escuchar los alegatos de la defensa de Pavón, que tendrá oportunidad de responder a las acusaciones antes de que el tribunal resuelva.

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La Fiscalía sostuvo que Wagner no pudo actuar solo

Uno de los principales argumentos de la Fiscalía estuvo centrado en las circunstancias en las que Micaela fue interceptada y obligada a ingresar al Renault 18 Break utilizado aquella madrugada.

Burruchaga cuestionó que Sebastián Wagner pudiera haber reducido a la joven, introducirla en el vehículo y conducir mientras ella se resistía. Para fundamentar su planteo, recordó las características del automóvil, que tenía transmisión manual, y los testimonios sobre el forcejeo.

"La resistencia de Micaela nunca pudo ser contrarrestada por un solo hombre", afirmó. Según la hipótesis fiscal, Wagner y Pavón participaron conjuntamente en la captura, mientras que este último condujo el vehículo hacia la zona rural donde se produjo el ataque.

Las cámaras de seguridad y el recorrido del automóvil

La acusación repasó las filmaciones que permitieron reconstruir el desplazamiento del Renault 18 durante la madrugada del 1 de abril de 2017. El automóvil fue registrado a las 5:57 circulando por distintas calles de Gualeguay hacia la zona de Primera Sección Quintas.

Para la Fiscalía, la conducción del vehículo, sin movimientos bruscos ni dificultades, constituye un indicio de que una persona manejaba mientras otra mantenía reducida a Micaela. También destacó que el recorrido se dirigió hacia sectores rurales poco transitados.

Los fiscales señalaron que las cámaras registraron posteriormente el regreso del automóvil a mayor velocidad. Además, vincularon los desplazamientos con la búsqueda de una pala y el traslado del cuerpo hacia un camino rural de difícil acceso, donde finalmente fue encontrado.

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El lugar donde apareció el cuerpo y la participación de Pavón

La Fiscalía sostuvo que las características del terreno donde fue hallada Micaela refuerzan la hipótesis de la intervención de dos personas. El cuerpo estaba ubicado a unos 21 metros del camino, en una zona con abundante vegetación y dificultades de acceso.

Burruchaga recordó que el automóvil se había empantanado y planteó que resultaba poco probable que Wagner hubiera podido trasladar el cuerpo y liberar el vehículo sin ayuda.

También destacó el testimonio de una persona que aseguró haber visto pasar el automóvil a gran velocidad con dos ocupantes. Para la acusación, esa declaración coincide con el relato de Wagner sobre la participación de Pavón.

Los rastros encontrados en el vehículo

Otro punto central de los alegatos fue la evidencia recuperada del Renault 18 y de la aspiradora utilizada para limpiar su interior después de los hechos.

La querella destacó que los estudios genéticos permitieron identificar un cabello compatible con Micaela con un elevado grado de certeza. También mencionó los restos de tierra y vegetación que presentaban coincidencias con los lugares vinculados con la investigación.

Los acusadores consideraron que esos hallazgos corroboran la presencia de Micaela dentro del automóvil. Aclararon, además, que las limitaciones para recuperar determinadas muestras biológicas no permiten descartar automáticamente las conductas investigadas.

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Las contradicciones que señaló la Fiscalía

Burruchaga dedicó parte de su exposición a cuestionar la versión de Pavón sobre sus movimientos durante aquella madrugada y la mañana siguiente.

La fiscal remarcó que el teléfono del acusado registró actividad a partir de una llamada recibida a las 9:27 del 1 de abril, relacionada con problemas para abrir el lavadero donde trabajaba Wagner. Según la acusación, ese horario contradice los intentos de ubicar el episodio cerca de las 8, cuando Pavón aseguró encontrarse en su domicilio.

También analizó los testimonios de empleados del establecimiento y de personas cercanas a Wagner. Para la Fiscalía, las diferencias entre esas declaraciones y el relato del acusado debilitan su coartada.

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La salida de Wagner de Gualeguay

Los fiscales también atribuyeron relevancia a la intervención de Pavón en el traslado de Wagner fuera de Gualeguay, días después de la desaparición de Micaela.

Burruchaga señaló que los registros telefónicos muestran una comunicación de Pavón con Eduardo Gorosito el 3 de abril de 2017, a las 20:35. Según su interpretación, esa llamada demuestra que la salida de Wagner había sido organizada con anticipación.

La acusación sostuvo que esa conducta no respondía únicamente a una intención de ayudar a un empleado, como planteó Pavón, sino a un intento de evitar que Wagner revelara lo sucedido. "La única forma de que los actos posteriores de Pavón tomen lógica es que había un acuerdo previo para evitar que la Justicia descubriera lo que había pasado", argumentó.

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Por qué consideran creíble la declaración de Wagner

La Fiscalía defendió la validez del testimonio de Sebastián Wagner, quien ya fue condenado por el femicidio y volvió a señalar a Pavón como partícipe de los hechos.

Taleb explicó que la declaración de una persona condenada debe analizarse con cautela y corroborarse mediante otros elementos probatorios. En este caso, sostuvo que existen múltiples indicios independientes que respaldan aspectos centrales del relato.

También destacó que Wagner no obtiene una reducción de su condena ni beneficios penitenciarios por declarar en este nuevo juicio. Según el fiscal, mantuvo a lo largo de los años su reconocimiento de responsabilidad y su señalamiento de Pavón como quien participó en el abuso sexual y provocó la muerte de Micaela.

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La acusación por femicidio, alevosía y criminis causa

Taleb desarrolló los fundamentos jurídicos de la acusación y sostuvo que los hechos constituyeron un acto de violencia de género contra una mujer que fue sometida sexualmente.

La Fiscalía consideró que también concurrieron las agravantes de alevosía, por el aprovechamiento de la situación de indefensión de Micaela, y criminis causa, al sostener que el homicidio fue cometido para evitar que se descubriera el abuso sexual.

En ese marco, Taleb afirmó que existió una actuación conjunta entre Wagner y Pavón. Para la acusación, ambos realizaron aportes esenciales a los hechos, independientemente de quién ejecutó materialmente cada una de las conductas.

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La querella reforzó la acusación contra Pavón

Los abogados de la familia de Micaela coincidieron con la reconstrucción de la Fiscalía y sostuvieron que Pavón debe ser considerado coautor de los delitos investigados.

Iparraguirre repasó los testimonios, las imágenes de las cámaras de seguridad y las pericias realizadas durante la investigación. Entre otros elementos, destacó la declaración del camionero que observó una pierna femenina sobresaliendo de la ventanilla del automóvil en el lugar donde habría ocurrido la captura.

Por su parte, Boeykens profundizó en el concepto jurídico de coautoría funcional. "No participó de un hecho ajeno, no participó del hecho de Wagner, fue coautor de un hecho propio, fue coautor de un hecho propio y compartido con Wagner", sostuvo durante su exposición.

Archivo.

Pidieron prisión preventiva para Pavón si es condenado

Uno de los planteos más importantes de la jornada fue el pedido de prisión preventiva de Néstor Pavón, formulado por la Fiscalía y acompañado expresamente por la querella.

Taleb argumentó que existe un riesgo procesal elevado de fuga, considerando la gravedad de los delitos atribuidos, la pena solicitada y los medios económicos y contactos que, según afirmó, tendría el acusado para eludir una eventual condena.

El fiscal también vinculó ese riesgo con las conductas que la acusación atribuye a Pavón para ocultar el crimen y evitar su esclarecimiento. Durante una aclaración solicitada por el tribunal, Fiscalía y querella precisaron que la prisión preventiva se pide a partir del adelanto del veredicto condenatorio, en caso de que esa sea la decisión judicial. Por lo tanto, no solicitaron su detención inmediata durante los alegatos.

Captura.

Los otros pedidos realizados por las acusaciones

Además de la prisión perpetua y la eventual prisión preventiva, la Fiscalía solicitó que, en caso de condena, la información genética de Pavón sea incorporada al Registro Provincial de Identificación Genética de Abusadores Sexuales.

La querella también pidió medidas vinculadas con la memoria de Micaela y la prevención de la violencia de género. Entre ellas, propuso que Pavón realice una capacitación con perspectiva de género durante el cumplimiento de una eventual pena.

Asimismo, solicitó promover homenajes en Gualeguay, como la colocación de una placa conmemorativa, la denominación de un espacio público con el nombre de Micaela y la instalación de un banco rojo. También reclamó la difusión institucional de la sentencia y sus fundamentos.

El reconocimiento a la familia y al legado de Micaela

En el tramo final de su alegato, Taleb dedicó unas palabras a los padres de Micaela y destacó su trabajo para transformar el dolor en iniciativas de prevención y concientización.

El fiscal hizo especial referencia a la Ley Micaela, que establece capacitaciones obligatorias en género y violencia contra las mujeres para quienes integran los tres poderes del Estado nacional. Destacó su influencia en la formación de los operadores judiciales.

La querella también recordó el compromiso social y la militancia de la joven. Boeykens cerró su intervención recuperando una publicación que Micaela había realizado en noviembre de 2016: "No puedo ni quiero dejar de indignarme por los casos de femicidio".

Qué falta para que termine el nuevo juicio a Néstor Pavón

Concluidas las exposiciones de la Fiscalía y la querella, el proceso continuará con los alegatos de los abogados defensores de Néstor Pavón.

La defensa tendrá oportunidad de cuestionar la reconstrucción de los hechos, la valoración de las pruebas y los fundamentos jurídicos utilizados por las acusaciones. Hasta el momento, el tribunal no emitió un nuevo pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del acusado.

Una vez finalizados los alegatos, los jueces deberán evaluar las pruebas y resolver si corresponde condenar o absolver a Pavón. También tendrán que pronunciarse sobre el pedido de prisión preventiva en caso de dictar un veredicto condenatorio. La decisión será una nueva instancia en la extensa búsqueda de justicia por el femicidio de Micaela García.